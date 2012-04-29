UNDER 20 e 16. RISULTATI DELLA PRIMA GIORNATA
29/04/2012
www.federugby.it ( http://www.federugby.it/index.php ) Nazionali Azzurre ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=423 ) Campionati ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=125&Itemid=710 ) Sala Stampa ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=23&Itemid=434 ) 29.04.2012 Scritto da Marco CORDELLI - Ufficio Stampa FIR Roma, 29 aprile 2012 UNDER 20 E 16. FASE NAZIONALE. RISULTATI E CLASSIFICHE DELLA PRIMA GIORNATA Si è giocata la prima giornata delle fasi nazionali dei campionati Under 20 e Under 16. Questi i risultati e le classifiche. CAMPIONATO UNDER 20 - FASE NAZIONALE 1^ Giornata GIRONE 1 VALSUGANA R. PADOVA - RUGBY PETRARCA 18 – 23 (1-4) RUGBY VIADANA - RUGBY CALVISANO 38 – 00 (5-0) Classifica: Viadana Rugby punti 5; Petrarca Padova punti 4; Valsugana Rugby punti 1; Calvisano Rugby punti 0. Prossimo Turno domenica 6 maggio 2012 Petrarca Padova – Rugby Viadana; Rugby calvisano – Valsugana Rugby Padova. GIRONE 2 AMAT. PARMA RUGBY - CROCIATI RUGBY FC 23 – 03 (5-0) POL. LAZIO RUGBY 1927 - UNIONE R. CAPITOLINA 18 – 23 (1-4) Classifica: Amatori Parma punti 5; Capitolina Rugby punti 4; Lazio Rugby punti 1; Crociati Rfc punti 0. Prossimo Turno domenica 6 maggio 2012 Crociati Rugby – Lazio Rugby; Unione Capitolina – Amatori Parma. CAMPIONATO UNDER 16 - FASE NAZIONALE – 1^ GIORNATA GIRONE 1 BENETTON R. TREVISO - RUGBY VICENZA 24 – 00 (5-0) CUS TORINO RUGBY - RUGBY VIADANA 15 – 25 (0-5) Classifica: Benetton Treviso e Viadana Rugby punti 5; Vicenza e Cus Torino punti 0. Prossimo Turno domenica 6 maggio 2012 Rugby Vicenza – Cus Torino; Rugby Viadana – Benetton Treviso. GIRONE 2 UNIONE R. CAPITOLINA - POL. L'AQUILA R. 25 – 05 (5-0) LIVORNO RUGBY - U.S. FIRENZE R. 17 – 17 (2-2) Classifica: Capitolina Rugby punti 5; Livorno e Firenze punti 2; Pol L'Aquila punti 0. Prossimo Turno domenica 6 maggio 2012 Pol. L'aquila – Livorno Rugby; Firenze Rugby – Unione Capitolina Rugby.
Redazione