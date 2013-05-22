UNDER 20 E U16: GLI ARBITRI DEL WEEK END
di Redazione
22/05/2013
Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la quinta giornata del turno di semifinale del Campionato Italiano Under 20 e della sesta giornata del turno di semifinale del Campionato Italiano Under 16, in programma domenica 26 maggio. Under 20 – Girone A – semifinali nazionali – V giornata – 26.05.13 Vea-FemiCZ Rovigo - Rugby Viadana, arb. Mitrea (Treviso) – ore 12.30 Benetton Treviso - ASR Milano, arb. Guerzoni (Ferrara) – ore 14.30 Under 20 – Girone B – semifinali nazionali – V giornata – 26.05.13 Rugby Colorno - Amatori Parma, arb. Liperini (Livorno) - ore 17.00 UR Capitolina - Città di Frascati, arb. Sironi (Colleferro, RM) – ore 11.30 Under 16 – Girone A – semifinali nazionali – VI giornata – 26.05.13 *Cus Milano - Benetton Treviso, arb. Paroni (Brescia) - ore 14.30 *si gioca al campo del parco Alhambra, Milano Rugby Viadana - Isosystem San Donà, arb. Boaretto (Rovigo) - ore 12.30 Under 16 – Girone B – semifinali nazionali – VI giornata – 26.05.13 UR Capitolina - Aeroporto di Firenze, arb. Schipani (Benevento) – ore 14.00 Amatori Parma - Arvalia Villa Pamphili, arb. De Carlini (Milano) - ore 12.00 Simona DE TOMA Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) link Cancellazione dalla lista ( http://www.federugby.it/index.php?subid=69&option=com_acymailing&ctrl=user&task=optout&mailid=1844&key=32fef388c91b7ff07b4a72717a184d27 )
Articolo Precedente
FINALI PROMOZIONE SERIE B e C: GLI ARBITRI DESIGNATI PER LE GARE DI ANDATA
Articolo Successivo
[RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA, LA FINALE DI PRATO A GIUSEPPE VIVARINI
Redazione