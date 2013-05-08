UNDER 20 E U16: GLI ARBITRI DEL WEEK END
di Redazione
08/05/2013
Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la terza giornata del turno di semifinale del Campionato Italiano Under 20 e della quarta giornata del turno di semifinale del Campionato Italiano Under 16, in programma sabato e domenica 12 maggio. Under 20 – Girone A – semifinali nazionali – III giornata – 12.05.13 *ASR Milano - Rugby Viadana, arb. Russo (Milano) *si gioca al campo Giuriati a Milano alle ore 13.00 Vea-FemiCZ Rovigo - Benetton Treviso, arb. Navarra (Udine) – ore 15.00 Under 20 – Girone B – semifinali nazionali – III giornata – 12.05.13 Amatori Parma - Rugby Colorno, arb. Trentin (Lecco) *anticipata a sabato 11 maggio, ore 17.00 Città di Frascati - UR Capitolina, arb.Onori (Roma) – ore 12.30 Under 16 – Girone A – semifinali nazionali – IV giornata – 12.05.13 – ore 12.30 Rugby Viadana - Cus Milano, arb. Poluzzi (Reggio Emilia) Isosystem San Donà - Benetton Treviso, arb. Traversi (Rovigo) Under 16 – Girone B – semifinali nazionali – IV giornata – 12.05.13 – ore 12.30 Amatori Parma - UR Capitolina, arb. Palladino (Torino) Arvalia Villa Pamphili - Aeroporto di Firenze, arb. Sironi (Colleferro) Simona DE TOMA Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) link Cancellazione dalla lista ( http://www.federugby.it/index.php?subid=69&option=com_acymailing&ctrl=user&task=optout&mailid=1787&key=32fef388c91b7ff07b4a72717a184d27 )
Redazione