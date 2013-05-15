UNDER 20 E U16: LE DESIGNAZINI ARBITRALI DEL 19 MAGGIO
di Redazione
15/05/2013
Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la quarta giornata del turno di semifinale del Campionato Italiano Under 20 e della quinta giornata del turno di semifinale del Campionato Italiano Under 16, in programma domenica 19 maggio. Under 20 – Girone A – semifinali nazionali – IV giornata – 19.05.13 Rugby Viadana - ASR Milano, arb. Paroni (Brescia) – ore 12.30 Benetton Treviso - Vea-FemiCZ Rovigo, arb. Falzone (Padova) – ore 12.00 Under 20 – Girone B – semifinali nazionali – IV giornata – 19.05.13 Città di Frascati - Rugby Colorno, arb. Di Febo (L'Aquila) – ore 12.30 Amatori Parma - UR Capitolina, arb. Castagnoli (Livorno) – ore 11.30 Under 16 – Girone A – semifinali nazionali – V giornata – 19.05.13 Benetton Treviso - Rugby Viadana, arb. Rossi (Piacenza) – ore 13.15 Isosystem San Donà - Cus Milano, arb. Sgardiolo (Rovigo) – ore 12.30 Under 16 – Girone B – semifinali nazionali – V giornata – 19.05.13 Aeroporto di Firenze - Amatori Parma, arb. Acciari (Perugia) – ore 12.30 Arvalia Villa Pamphili - UR Capitolina, arb. Tomò (Roma) – ore 12.30
