UNDER 20 E UNDER 16. RISULTATI QUARTA GIORNATA
di Redazione
20/05/2012
UNDER 20 E UNDER 16. RISULTATI QUARTA GIORNATA Si è giocata la quarta giornata delle fasi nazionali dei campionati Under 20 e Under 16. Questi i risultati e le classifiche. FASE NAZIONALE UNDER 20 - IV GIORNATA GIRONE 1 VALSUGANA RUGBY PADOVA – RUGBY VIADANA 00 – 21 (0-4) RUGBY CALVISANO – PETRARCA RUGBY PADOVA 03 – 29 (0-5) Classifica: Petrarca Padova punti 18; Viadana Rugby punti 14; Valsugana Rugby punti 6; Calvisano Rugby punti 0. Prossimo Turno domenica 27 maggio 2012 Petrarca Padova Rugby – Valsugana Rugby Padova; Rugby Calvisano – Rugby Viadana. GIRONE 2 AMATORI PARMA – LAZIO RUGBY 22 – 03 (4-0) UNIONE RUGBY CAPITOLINA – CROCIATI RFC 12- 12 (2-2) Classifica: Amatori Parma punti 16; Crociati punti 11; Unione Rugby Capitolina Rugby punti 9; Lazio Rugby punti 1. Prossimo Turno domenica 27 maggio 2012 Crociati Rfc – Amatori Parma; Unione Rugby Capitolina – Lazio Rugby. FASE NAZIONALE UNDER 16 - III GIORNATA GIRONE 1 BENETTON RUGBY TREVISO - CUS TORINO RUGBY 36 – 12 (5-0) RUGBY VICENZA - RUGBY VIADANA 20 – 07 (4-0) Classifica: Benetton Treviso punti 20; Rangers Vicenza punti 11; Viadana Rugby punti 6; Cus Torino punti 2. Prossimo Turno domenica 27 maggio 2012 Rugby Vicenza – Benetton Treviso; Rugby Viadana – Cus Torino Rugby. GIRONE 2 UNIONE RUGBY CAPITOLINA - LIVORNO RUGBY 39 – 18 (5-0) U.S. FIRENZE RUGBY - POL. L’AQUILA RUGBY 12 – 15 (1-4) Classifica: Unione Rugby Capitolina Rugby punti 19; Pol. L’Aquila punti 11; Firenze Rugby punti 4; Livorno punti 3. Prossimo Turno domenica 27 maggio 2012 Pol. L’Aquila – Unione Rugby Capitolina; Firenze Rugby – Livorno. Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) [SUBSCRIPTIONS]
Articolo Precedente
SEMPRE PIU' RICCO IL PROGETTO BERSAGLIADI
Articolo Successivo
SERIE A . PLAY OFF E PLAY OUT. RISULTATI DELLE GARE DI ANDATA
Redazione