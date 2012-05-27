UNDER 20 E UNDER 16. RISULTATI QUINTA GIORNATA
di Redazione
27/05/2012
UNDER 20 E UNDER 16. RISULTATI QUINTA GIORNATA Si è giocata la quinta giornata delle fasi nazionali dei campionati Under 20 e Under 16. Questi i risultati e le classifiche. FASE NAZIONALE UNDER 20 - V GIORNATA GIRONE 1 PETRARCA PADOVA RUGBY - VALSUGANA RUGBY PADOVA 24 – 00 (5-0) RUGBY CALVISANO – RUGBY VIADANA 00 - 74 (0-5) Classifica: Petrarca Padova punti 23; Viadana Rugby punti 19; Valsugana Rugby punti 6; Calvisano Rugby punti 0. Prossimo Turno domenica 3 giugno 2012 Rugby Viadana – Petrarca Padova Rugby; Valsugana Rugby – Rugby Calvisano. GIRONE 2 CROCIATI RFC - AMATORI PARMA RUGBY 14 – 10 (4-1) UNIONE RUGBY CAPITOLINA – POL. LAZIO RUGBY 31 – 10 (5-0) Classifica: Amatori Parma punti 17; Crociati Rugby punti 15; Unione Rugby Capitolina Rugby punti 14; Lazio Rugby punti 1. Prossimo Turno domenica 3 giugno 2012 Lazio Rugby – Crociati; Amatori Parma Rugby - Unione Rugby Capitolina. FASE NAZIONALE UNDER 16 - V GIORNATA GIRONE 1 RUGBY VICENZA - BENETTON RUGBY TREVISO 03 – 14 (0-4) RUGBY VIADANA - CUS TORINO RUGBY 20 – 15 (5-1) Classifica: Benetton Treviso punti 24; Rangers Vicenza e Viadana Rugby punti 11; Cus Torino punti 3. Prossimo Turno domenica 3 giugno 2012 Cus Torino – Rugby Vicenza; Benetton Treviso – Rugby Viadana. GIRONE 2 POL. L'AQUILA RUGBY - UNIONE RUGBY CAPITOLINA 06 – 22 (0-5) U.S. FIRENZE RUGBY - LIVORNO RUGBY 20 – 14 (5-1) Classifica: Unione Rugby Capitolina Rugby punti 24; Pol. L'Aquila punti 11; Firenze Rugby punti 10; Livorno punti 4. Prossimo Turno domenica 3 giugno 2012 Livorno Rugby – Pol. L'Aquila; Unione Capitolina – Firenze Rugby.
Redazione