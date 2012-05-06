UNDER 20 E UNDER 16. RISULTATI SECONDA GIORNATA
06/05/2012
Roma, 06 MAGGIO 2012 UNDER 20 E UNDER 16. RISULTATI SECONDA GIORNATA FASE NAZIONALE Si è giocata la seconda giornata delle fasi nazionali dei campionati Under 20 e Under 16. Questi i risultati e le classifiche. Under 20 – Girone 1 – II giornata – 06.05.12 Petrarca Padova v Rugby Viadana 16 - 15 (4-1) Cammi Calvisano v Valsugana Rugby Padova inizio ore 17.00 Classifica: Petrarca Padova punti 8; Viadana Rugby punti 6; Valsugana Rugby punti 1; Calvisano Rugby punti 0. Prossimo Turno domenica 13 maggio 2012 Rugby Viadana – Valsugana Rugby; Petrarca Padova – Rugby Calvisano. Under 20 – Girone 2 – II giornata– 06.05.12 Banca Monte Parma Crociati v Mantovani Lazio 41 – 08 (5-0) Unione Rugby Capitolina v Amatori Parma 23 – 23 (2-2) Classifica: Amatori Parma punti 7; Unione Rugby Capitolina Rugby punti 6; Crociati Rfc punti 5; Lazio Rugby punti 1. Prossimo Turno domenica 13 maggio 2012 Lazio – Amatori Parma – Crociati – Capitolina. Under 16 – Girone 1 – II giornata– 06.05.12 Rangers Vicenza v Cesin Cus Torino 14 – 14 (2-2) Rugby Viadana v Benetton Treviso 00 28 (0-5) Classifica: Benetton Treviso punti 10; Viadana Rugby punti 5; Vicenza e Cus Torino punti 2. Prossimo Turno domenica 13 maggio 2012 Cus Torino – Benetton Treviso; Rugby Vicenza – Rugby Viadana. Under 16 – Girone 2 – II giornata – 06.05.12 L'Aquila Rugby v Livorno Rugby 17 – 10 (4-1) Aeroporto di Firenze v UR Capitolina 00 – 17 (0-4) Classifica: Unione Rugby Capitolina Rugby punti 9; Pol. L'Aquila punti 4; Livorno punti 3; Firenze punti 2. Prossimo Turno domenica 13 maggio 2012 Livorno – Unione Rugby Capitolina; Pol. L'Aquila – Firenze.
Redazione