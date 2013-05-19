UNDER 20. FASE NAZIONALE. RISULTATI 4^ GIORNATA
19/05/2013
Si è giocata la quarta giornata delle fasi nazionali dei campionati Under 20. Questi i risultati e le classifiche. Under 20 – Girone A – semifinali nazionali – IV giornata – 19.05.13 Rugby Viadana - ASR Milano 53 – 10 (5-0) Benetton Treviso - Vea-FemiCZ Rovigo 19 – 10 (4-0) Classifica: Viadana Rugby punti 19; Benetton Treviso punti 11; Vea Femi cz Rovigo punti 9; Asd Rugby Milano -4. ^ Asd Rugby Milano 4 (quattro) punti di penalizzazione per rinuncia alla gara Asd Rugby Milano – Rugby Viadana del 12 maggio 2013, omologata con il risultato di 20-0 in favore del Rugby Viadana.. Prossimo Turno domenica 26 maggio 2013 Vea Femi cz Rovigo Delta – Rugby Viadana; Benetton Treviso – Asd Rugby Milano. Under 20 – Girone B – semifinali nazionali – IV giornata – 19.05.13 Città di Frascati - Rugby Colorno 13 – 05 (4-0) Amatori Parma - UR Capitolina 11 – 10 (4-1) Classifica: Amatori Parma punti 14; Unione Capitolina Rugby punti 10; Rugby Città di Frascati punti 9; Rugby Colorno punti 5. Prossimo Turno domenica 26 maggio 2013 Rugby Colorno – Amatori Parma; Unione Rugby Capitolina – Rugby Città di Frascati. Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
