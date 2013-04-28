UNDER 20. FASE NAZIONALE. RISULTATI PRIMA GIORNATA
di Redazione
28/04/2013
Si è giocata la prima giornata della fase Nazionale del Campionato Under 20. Questi i risultati: UNDER 20 – FASI FINALI – GIRONE A – I GIORNATA - 28.04.13 – ORE 12.30 Rugby Viadana v Vea-FemiCZ Rovigo 24 – 03 (5-0) ASR Milano v Benetton Treviso 13 – 29 (0-5) Classifica: Rugby Viadana e Benetton Treviso punti 5; Rovigo e Asr Milano punti 0. Prossimo turno domenica 5 maggio 2013. Rovigo – AS Rugby Milano; Benetton Treviso – Rugby Viadana. UNDER 20 – FASI FINALI – GIRONE B – I GIORNATA - 28.04.13 – ORE 12.30 Città di Frascati v Amatori Parma 19 – 20 (1-4) UR Capitolina v Rugby Colorno 15 – 13 (4-1) Classifica: Amatori Parma e Unione Capitolina punti 4; Città di Frascati e Rugby Colorno punti 1. Prossimo turno domenica 5 maggio 2013. Rugby Colorno – Città di Frascati; Unione Capitolina – Amatori Parma.
Redazione