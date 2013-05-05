UNDER 20. FASE NAZIONALE. RISULTATI SECONDA GIORNATA
di Redazione
05/05/2013
Si sono giocate le partite della seconda giornata della Fase Nazionale dell’Under 20. Questi i risultati: Under 20 – Girone A – Fase Nazionale – II giornata ASR Milano v Vea-FemiCZ Rovigo 00 – 56 (0-5) Benetton Treviso v Rugby Viadana 17 – 19 (1-4) Classifica: Rugby Viadana punti 9; Benetton Treviso punti 6; Vea Femi Cz Rovigo Delta punti 5; Asd Rugby Milano punti 0. Prossimo Turno domenica 12 maggio 2013. Asd Rugby Milano – Rugby Viadana; Femi Cz Rovigo Delta – Benetton treviso. Under 20 – Girone B – Fase Nazionale – II giornata Rugby Colorno v Città di Frascati 24 – 14 (4-0) UR Capitolina v Amatori Parma 08 – 05 (4-1) Classifica: Unione Capitolina punti 8; Amatori Parma punti 6; Rubgy Colorno punti 5; Rugby Città di Frascati punti 1. Prossimo Turno domenica 12 maggio 2013. Amatori Parma – Rugby Colorno; Rugby Città di Frascati – Unione Capitolina. Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
Redazione