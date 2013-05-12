UNDER 20. FASE NAZIONALE. RISULTATI TERZA GIORNATA
di Redazione
12/05/2013
Si sono giocate le partite della terza giornata della Fase Nazionale dell’Under 20. Questi i risultati: Under 20 – Girone A – semifinali nazionali – III giornata – 12.05.13 ASR Milano - Rugby Viadana non giocata per rinuncia Asd Milano Vea-FemiCZ Rovigo - Benetton Treviso 09 – 08 (4-1) Classifica: Rugby Viadana e Vea Femi Cz Rovigo punti 9; Benetton Treviso punti 7; Asd Rugby Milano punti 0. Prossimo Turno domenica 19 maggio 2013. Rugby Viadana – Asd Rugby Milano; Benetton Treviso – Rugby Rovigo. Under 20 – Girone B – semifinali nazionali – III giornata – 12.05.13 Amatori Parma - Rugby Colorno 19 – 09 (4-0) Città di Frascati - UR Capitolina 11 – 09 (4-1) Classifica: Amatori Parma punti 10; Unione Capitolina punti 9; Rubgy Colorno e Rugby Città di Frascati punti 5. Prossimo Turno domenica 19 maggio 2013. Città di Frascati – Rugby Colorno; Amatori Parma – Unione Capitolina. Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
