(RUGBY NOTIZIE) UNDER 20. FINALE MANTOVANI LAZIO - CROCIATI.
di Redazione
14/05/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 14.05.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR UNDER 20 FINALE SCUDETTO TRA MANTOVANI LAZIO E CROCIATI RFC. ANNUNCIATI I XV Tutto pronto a Livorno per la Finale riservata alla categoria Under 20, in programma domani allo stadio Carlo Montano ore 16.30 Mantovani Lazio e Crociati Rfc si contenderanno cosÃ¬ lo scudetto dopo una stagione piena di emozioni, che ha visto la formazione laziale avere un cammino piÃ¹ regolare e chiudere al primo posto. In regular season i due precendenti sono dalla parte della Mantovani. La Lazio, infatti, si Ã¨ imposta a Parma nella gara di andata per 11-17, mentre a Roma ha replicato per 29-7. I Crociati chiudono la stagione con una differenza attiva notevole, frutto di 518 segnati a fronte di 209 subiti. I tecnici hanno reso note le formazioni che si affronteranno in questa finale unica, che rispecchiano quelle delle semifinali. Queste i XV annunciati: Mantovani Lazio: Giancarlini, Lo Sasso/Corvisieri, Bisegni, Varriale/Lo Sasso, Tartaglia, Bruni, BonavolontÃ , Bitetti, Riccioli, Filippucci, Colabianchi, Dionisi, Ceccarelli, Torda, fabiani. All. DâAuria-Colaiacomo. A disposizione: Serafino, Venturoli, Pitaccio, Nardone, Zivillica, Marra Marcozzi. Crociati Rfc: Magri, Casalini, Carritiello, Enodeh, En Naour, Farolini, Zucconi, Ruffolo, Sciacca, Mori, Devodier, Van Vuren, Grassotti, Manghi, Pepoli. All. Mazzariol-Maida A disposizione. Menichelli, beretta, Giovanelli, Rollo, Buondonno, Giannotti, Ferretti. Arbitro Stefano Traversi di Rovigo. Giuduici di Linea Simone Boaretto (Rovigo) e Enrico Zucchi (Livorno). Quarto uomo Stefano Rebuschi (Rovigo). Â Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
