UNDER 20. FINALE SCUDETTO AMATORI PARMA - RUGBY VIADANA
07/06/2013
Roma, 7 GIUGNO 2013
UNDER 20, FINALE SCUDETTO TRA AMATORI PARMA E RUGBY VIADANA.
FATTE LE FORMAZIONI CHE SCENDERANNO IN CAMPO A REGGIO EMILIA
Domenica 9 giugno a Reggio Emilia (ore 17.00) va in scena l’ultima competizione nazionale, quella che assegnerà il titolo di Campione d’Italia
riservato alla categoria Under 20.
Amatori Parma e Rugby Viadana arrivano al match clou della stagione avendo dominato la fase regionale e la fase finale a Gironi. A Viadana lo staff
tecnico giallonero ha scelto i primi quindici uomini che scenderanno in campo, mentre qualche riserva ancora da sciogliere è legata alla panchina, in
casa dell’Amatori Parma il coach Marco DE ROSSI ha ancora qualche dubbio che scioglierà dopo la rifinitura di domani.
FINALE TITOLO JUNIORES UNDER 20 Reggio Emilia,
domenica 9 giugno 2013, ore 17.00
AMATORI PARMA RUGBY vs. RUGBY VIADANA,
Arbitro: Roscini (Milano) G.d.l.: Bertelli (Brescia) e Sorrentino (Milano).
Quarto uomo: Borsetto (Varese)
LE FORMAZIONI.
Rugby Viadana: Albano; Melegari, Amadasi, Erbolini, Bini; Apperley, Flisi; M. Dalla Valle, Denti, Anello; Manuini, Krumov; Greco, Chizzini, Bigoni.
Allenatore: Greg Sinclair. A disp.: Baitieri, Gelati, De Felice, Durantini, Caffarra.
Amatori Parma (probabile formazione) 15. Trombini Matteo; 14. Maghenzani Filippo; 13. Greco Raffaele; 12. Mattoccia Alessio; 11. Ravanetti Andrea; 10.
Taddei Enrico; 9. Renzetti Renzo; 8. Brunelli Giampaolo; 7. Andreozzi Michele 6. Caminada Andrea 5. Dall’asta Andrea 4. Pavesi Federico 3.
Balestrieri Luca; 2. Ciasco Nicolas; 1.Quaranta Nicolò. Allenatore: Marco De Rossi. A disposizione: 16. Cali Alessio; 17. Corradi Riccardo; 18. Rossi
Tommaso; 19. Scarica Matteo; 20. Ramos Alessandro; 21. Trombini Tommaso; 22. Dondi Guido;
