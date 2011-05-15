(RUGBY NOTIZIE) UNDER 20. I CROCIATI RFC SI LAUREANO CAMPIONI D'ITALIA
di Redazione
15/05/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 15.05.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR UNDER 20. I CRICIATI RFC, SI AGGIUDICANO LO SCUDETTO EDIZIONE 2010 - 2011. I Crociati Rfc si laureano campioni dâItalia categoria Under 20. A Livorno non sono bastati i canonici 80â minuti. Si sono rese necessarie addirittura due serie di calci piazzati ed alla fine i Crociati Rfc hanno chiuso la seconda serie sul 2-1, conquistando il meritato scudetto. La gara, come da pronostico, ha riservato emozioni a non finire. Al fischio finale tra Mantovani Lazio ed i Crociati Rfc si era sul 16-16. Il primo tempo, invece, si era chiuso sul 16-13 in favore dei laziali. Si diceva del grande equilibrio. La Lazio ha provato a macinare gioco con la mischia ma Ã¨ sempre stata contrastata da una ottima formazione emiliana. Inizio scoppiettante con Bruni ed il mediano BonavolontÃ a muovere lo score, 6-0 frutto di un piazzato e di un drop. Poi botta e risposta tra i cecchini. Zucconi al 16 e 23 e Bruni al 19 portano le formazioni sul 9-6. Al 32 la prima meta della partita. Magri sfrutta bene un varco e porta i suoi sul 13-9. Precisa trasformazione di Zucconi. In pieno recupero Bitetti con unâazione di forza schiaccia lâovale in meta. Il primo tempo finisce 16-13 per la Mantovani Lazio. La ripresa Ã¨ allâinsegna dellâequilibrio. Azioni che non portano a nessuna segnatura se non al 94â quando Zucconi riesce a trasformare un piazzato. Finisce 16-16 e si apre il via alla serie dei calci piazzati. La prima serie finisce in paritÃ , 1-1 con realizzazioni di Farolini per i Crociati e di Bruni per la Mantovani Lazio. La seconda Serie Ã¨ fatale per la Mantovani. Il solo Farolini centra i pali e porta lo scudetto a Parma. Â IL TABELLINO MANTOVANI POL LAZIO â CROCIATI RFC 16-16 (16-13) Serie calci piazzati 2-1 in favore dei Crociati Rfc. Lazio: Giancarlini, Corvisieri, Bisegni, Lo Sasso, Tartaglia, Bruni S., BonavolontÃ D., Bitetti, Riccioli, Filippucci, Colabinachi, Dionisi, Ceccarelli, Torda (54 Serafino), Fabiani. All. DâAuria/Colaiacomo. Crociati: Magri (41 Uriati), Casalini, Carritiello, Enodeh, Gennari, Farolini, Zucconi, Ruffolo (43-47 Menichelli), Sciacca (17 Mori), Giovanelli (50 Rollo), Devodier (79 Mori), Van Vuren, Pepoli, Manghi, Grassotti (70 Menichelli). All. Mazzariol/Maida. Marcatori: 7 cp Bruni; 13 Drop BonavolontÃ ; 16 cp Zucconi; 19 cp Bruni; 23 cp Zucconi; 32 Mt Magri tr Zucconi; 46 Mt Bitetti tr Bruni; IIÂ° Tempo: 94 cp Zucconi. Arbitro: Stefano Traversi di Rovigo. Giudici di Linea Simone Boaretto (Rovigo) e Enrico Zucchi (Livorno). Quarto uomo: Stefano Rebuschi (Rovigo). Note: Serie Calci piazzati: Prima serie finita 1-1; realizzazioni di Farolini per Crociati e Bruni per la Lazio. Seconda Serie 1-0 in favore dei Crociati: realizzazioni di Farolini. Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
Articolo Precedente
(RUGBY NOTIZIE) SERIE A SEMIFINALI ANDATA. VINCONO CALVISANO E SAN GREGORIO
Articolo Successivo
(RUGBY NOTIZIE) COPPA MARIO LODIGIANI. UNDER 16 E 18. RISULTATI TERZA GIORNATA
Redazione