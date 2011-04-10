(RUGBY NOTIZIE) UNDER 20, RISULTATI 21^ GIORNATA
di Redazione
10/04/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 27.03.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR UNDER 20, RISULTATI 21^ GIORNATA. LA MANTOVANI LAZIO E' MATEMATICAMENTE PRIMA . La ventunesima giornata incorona la Mantovani Lazio al primo posto. A Padova, nel match piÃ¹ importante del programma, la Lazio cercava i punti della sicurezza e dopo 80 minuti di battaglia Ã¨ uscito un pareggio. 5-5. La Lazio, dunque, Ã¨ matematicamente prima a 81 punti. Dietro tutto Ã¨ ancora in discussione. Il Padova, infatti, attualmente seconda con 74 punti vede ridurre a 4 lunghezza il distacco dai Crociati Rfc (70 punti). Domenica prossima ne vedremo delle belle. SarÃ determinante il risultato del big match Treviso - Padova. Ogni verdetto avrÃ conseguenze sulle dirette rivali. A Roma, infatti, la Mantovani Lazio ospita il Granducato Parma che in caso di vittoria, con contemporanea sconfitta del Treviso, potrebbe superare proprio la Benetton al quarto posto. Ma una sconfitta del Padova lascerebbe campo aperto ai Crociati che potrebbero portarsi al secondo posto, risultato che eviterebbe il barrage. Nel turno di barrage, invece, il Femi Cz Rovigo passa contro il Tarvisium per 17-16. Domenica la gara di ritorno a Rovigo. Under 20 â Gruppo 1 â XXI giornata â 10.04.11 â ore 12.30 Granducato Parma Rugby â Cammi Calvisano 26 â 19 (5-1) Futura Park Rugby Roma â LâAquila Rugby 13 â 10 (4-1) Rugby Viadana â Crociati Rfc 18 â 36 (0-5) M-Three Orved Rugby San DonÃ â Benetton Treviso 21 â 33 (0-5) Petrarca Padova â Mantovani Rugby Lazio 05 â 05 (2-2) Classifica: Mantovani Lazio punti 81; Petrarca Padova punti 74; Crociati Rfc punti 70; Benetton Treviso punti 62; Granducato Parma punti 59; Viadana Rugby punti 42; M-Three Orved San DonÃ Rugby punti 35; LâAquila Rugby punti 34; Consiel Rugby Firenze punti 21; Cammi Calvisano punti 20; Futura Park Roma punti 9. ****Firenze Rugby e Futura Park Roma 4 (quattro) punti di penalizzazione. Prossimo turno domenica 17 aprile 2011 Crociati Rfc â Futura Park Roma; Consiel Firenze â Viadana Rugby; Benetton Treviso â Petrarca Padova; Mantovani Lazio â Granducato Parma; Cammi Calvisano â Amatori San DonÃ . Riposa: LâAquila Rugby. Under 20 â Gruppo 2 â Barrage andata â 10.04.11 â ore 12.30 Ruggers Tarvisium - Femi CZ Rovigo 16 â 17 (1-4) Classifica: Rovigo punti 4; Ruggers Tarvisium punti 1. Â IL REGOLAMENTO Al termine della prima fase, le squadre che si sono classificate 1^, 2^ accederanno direttamente al turno di semifinale. Le squadre classificatesi, invece, al 3^ e 4^ posto si incontreranno con le 2 (due) squadre provenienti dal Campionato Under 20 gruppo 2. Gli incontri si effettueranno secondo il seguente schema ed in casa della 3^ e 4^ classificata del Girone 1. Turno di BARRAGE in programma domenica 1 maggio 2011. 3^ classificata del girone 1 â contro vincente gruppo A (Q1) 4^ classificata del girone 1 â contro vincente gruppo B (Q2) Semifinale gara unica in programma domenica 8 maggio 2011 Dopo il turno di BARRAGE le squadre classificatesi al 1^ e 2^ posto si incontreranno con le vincenti del BARRAGE. La gara unica si giocherÃ con il seguente schema ed in casa della meglio classificata: 1^ classificata del Girone 1 â vincente Q2 2^ classificata del Girone 2 â vincente Q1 La finale Ã¨ in programma domenica 15 maggio 2011 in campo neutro. Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
