Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

(RUGBY NOTIZIE) UNDER 20, RISULTATI 22 GIORNATA

Redazione Avatar

di Redazione

17/04/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 17.04.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR UNDER 20, RISULTATI 22^ GIORNATA. MANTOVANI LAZIO E CROCIATI RFC ALLA SEMIFINALE GARA UNICA. PETRARCA PADOVA E BENETTON TREVISO AL BARRAGE.  Lazio, Parma, Padova e Treviso. Questo lâordine delle prime al termine della fase regolare. Se per il primato nel girone non câerano dubbi, la Mantovani Lazio ottiene il risultato di  84 punti in classifica, il big match Treviso â Padova fungeva da ago della bilancia. La vittoria della Benetton sul Petrarca per 26-6 ha risolto gli ultimi dubbi. Il Padova perde il secondo posto a vantaggio dei Crociati Rfc che battono agevolmente la Futura Park Roma per 73-07. I Crociati si portano, infatti, a quota 75 punti mentre il Padova resta fermo a quota 74 punti. In coda la vittoria del Calvisano su San DonÃ  (32-26) permette di passare il Consiel Firenze che, a sua volta, cede in casa contro il Viadana per 36-22. Vanno al Barrage rispettivamente Petrarca Padova e Benetton Treviso, mentre Mantovani Lazio e Crociati Rfc giocheranno le semifinali in gara unica. Under 20 â Gruppo 1 â XXII giornata â 17.04.11 â ore 12.30 Mantovani Pol. SS Lazio - Granducato Parma Rugby   27 â 27  (3-3) Crociati Rugby FC - Futura Park Rugby Roma  73 â 07  (5-0) Consiel Firenze Rugby 1931 - Rugby Viadana   22 â 36  (1-5) Benetton Treviso - Petrarca Padova  26 â 06  (5-0) Cammi Calvisano - M-Three Orved Rugby San DonÃ   32 â 26  (5-2) Classifica: Mantovani Lazio punti 84; Crociati Rfc punti 75; Petrarca Padova punti 74; Benetton Treviso punti 67;  Granducato Parma punti 62; Viadana Rugby punti 47; M-Three Orved San DonÃ  Rugby punti 37; LâAquila Rugby punti 34; Cammi Calvisano punti 25; Consiel Rugby Firenze punti 22;  Futura Park Roma punti 9. ****Firenze Rugby e Futura Park Roma  4 (quattro) punti di penalizzazione. Under 20 â Gruppo 2 â Barrage ritorno â 17.04.11 â ore 12.30 Femi CZ Rovigo - Ruggers Tarvisium  69 â 03  (5-0) Classifica: Rovigo 9; Ruggers Tarvisium 1. (Andata: Ruggers Tarvisum â Femi CZ Rovigo, 16-17) Under 20 â Gruppo 2 â Barrage in gara unica â 17.04.11 Rugby Milano â Gladiatori Sanniti   (inizio ore 16.30) Turno di BARRAGE in programma domenica 1 maggio 2011. Petrarca Padova  â  Femi Cz Rovigo Benetton Treviso  â vincente R. Milano â Gladiatori Sanniti Tutti i risultati verranno ufficializzati dopo lâomologazione del Giudice Sportivo Nazionale, fissata per mercoledÃ¬ 20 aprile p.v.   Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

(RUGBY NOTIZIE) SERIE B, RISULTATI 20 GIORNATA

Articolo Successivo

IL GALLES VINCE 32-10

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019