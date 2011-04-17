(RUGBY NOTIZIE) UNDER 20, RISULTATI 22 GIORNATA
di Redazione
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 17.04.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR UNDER 20, RISULTATI 22^ GIORNATA. MANTOVANI LAZIO E CROCIATI RFC ALLA SEMIFINALE GARA UNICA. PETRARCA PADOVA E BENETTON TREVISO AL BARRAGE. Lazio, Parma, Padova e Treviso. Questo lâordine delle prime al termine della fase regolare. Se per il primato nel girone non câerano dubbi, la Mantovani Lazio ottiene il risultato di 84 punti in classifica, il big match Treviso â Padova fungeva da ago della bilancia. La vittoria della Benetton sul Petrarca per 26-6 ha risolto gli ultimi dubbi. Il Padova perde il secondo posto a vantaggio dei Crociati Rfc che battono agevolmente la Futura Park Roma per 73-07. I Crociati si portano, infatti, a quota 75 punti mentre il Padova resta fermo a quota 74 punti. In coda la vittoria del Calvisano su San DonÃ (32-26) permette di passare il Consiel Firenze che, a sua volta, cede in casa contro il Viadana per 36-22. Vanno al Barrage rispettivamente Petrarca Padova e Benetton Treviso, mentre Mantovani Lazio e Crociati Rfc giocheranno le semifinali in gara unica. Under 20 â Gruppo 1 â XXII giornata â 17.04.11 â ore 12.30 Mantovani Pol. SS Lazio - Granducato Parma Rugby 27 â 27 (3-3) Crociati Rugby FC - Futura Park Rugby Roma 73 â 07 (5-0) Consiel Firenze Rugby 1931 - Rugby Viadana 22 â 36 (1-5) Benetton Treviso - Petrarca Padova 26 â 06 (5-0) Cammi Calvisano - M-Three Orved Rugby San DonÃ 32 â 26 (5-2) Classifica: Mantovani Lazio punti 84; Crociati Rfc punti 75; Petrarca Padova punti 74; Benetton Treviso punti 67; Granducato Parma punti 62; Viadana Rugby punti 47; M-Three Orved San DonÃ Rugby punti 37; LâAquila Rugby punti 34; Cammi Calvisano punti 25; Consiel Rugby Firenze punti 22; Futura Park Roma punti 9. ****Firenze Rugby e Futura Park Roma 4 (quattro) punti di penalizzazione. Under 20 â Gruppo 2 â Barrage ritorno â 17.04.11 â ore 12.30 Femi CZ Rovigo - Ruggers Tarvisium 69 â 03 (5-0) Classifica: Rovigo 9; Ruggers Tarvisium 1. (Andata: Ruggers Tarvisum â Femi CZ Rovigo, 16-17) Under 20 â Gruppo 2 â Barrage in gara unica â 17.04.11 Rugby Milano â Gladiatori Sanniti (inizio ore 16.30) Turno di BARRAGE in programma domenica 1 maggio 2011. Petrarca Padova â Femi Cz Rovigo Benetton Treviso â vincente R. Milano â Gladiatori Sanniti Tutti i risultati verranno ufficializzati dopo lâomologazione del Giudice Sportivo Nazionale, fissata per mercoledÃ¬ 20 aprile p.v. Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
