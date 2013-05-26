UNDER 20, RISULTATI QUINTA GIORNATA
di Redazione
26/05/2013
Si è giocata la prima quinta della fase Nazionale del Campionato Under 20. Questi i risultati: Under 20 – Girone A – semifinali nazionali – V giornata – 26.05.13 Vea-FemiCZ Rovigo - Rugby Viadana 13 – 32 (0-5) Benetton Treviso - ASR Milano 43 – 05 (5-0) Classifica: Rugby Viadana punti 24; Benetton Treviso punti 16; Vea Femi Cz Rovigo punti 9; Asd Rugby Milano -4. ^Asd Rugby Milano 4 (quattro) punti di penalizzazione. Prossimo turno domenica 2 giugno 2013. Asd Milano – Vea Femi Cz Rovigo, Rugby Viadana – Benetton Treviso. Under 20 – Girone B – semifinali nazionali – V giornata – 26.05.13 Rugby Colorno - Amatori Parma 17 – 16 (4-1) Unione Rugby Capitolina - Città di Frascati 06 – 11 (1-4) Classifica: Amatori Parma punti 15; Città di Frascati punti 13; Unione Capitolina punti 11; Rugby Colorno punti 9. Prossimo turno domenica 2 giugno 2013. Amatori Parma – Rugby Città di Frascati; Rugby Colorno – Unione Rugby Capitolina. Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
Articolo Precedente
Rugby Città di Frascati Ssd, Seniores terze d'Italia, le Under 16 quinta. E la 20 maschile si gioca l'accesso alla finale scudetto
Articolo Successivo
UNDER 16. FINALE BENETTON TREVISO-UNIONE CAPITOLINA
Redazione