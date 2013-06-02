UNDER 20. RUGBY VIADANA - AMATORI PARMA LA FINALE SCUDETTO.
di Redazione
02/06/2013
Roma, 2 GIUGNO 2013 UNDER 20. RISULTATI SESTA GIORNATA FINALE SCUDETTO RUGBY VIADANA - AMATORI PARMA Rugby Viadana – Amatori Rugby Parma è la finale del Campionato Nazionale Under 20. Il titolo di campione d'Italia è in programma domenica 9 giugno 2013 in campo neutro. Il Viadana aveva già acquisito la scorsa settimana il diritto a giocare la finale (24 punti) e nella gara casalinga è stata battuta nettamente dalla Benetton Treviso per 35-12, che chiude così la serie al secondo posto con 21 punti. Nel Girone 2, invece, la gara tra Amatori parma e Città di Frascati era decisiva per conoscere chi sarebbe passata alla finale. Ha vinto la squadra emiliana per 13-8 dopo una gara molto equilibrata ed aperta fino al termine. Under 20 – Girone A – semifinali nazionali – VI giornata Vea-FemiCZ Rovigo - ASR Milano 32 – 12 (5-0) Rugby Viadana - Benetton Treviso 12 – 35 (0-5) Classifica: Rugby Viadana punti 24; Benetton Treviso punti 21; Vea Femi Cz Rovigo punti 14; Asd Rugby Milano -4. ^Asd Rugby Milano 4 (quattro) punti di penalizzazione. Under 20 – Girone B – semifinali nazionali – VI giornata Amatori Parma Città di Frascati 13 – 08 (4-1) Rugby Colorno - Unione Rugby Capitolina 20 – 18 (4-1) Classifica: Amatori Parma punti 19; Città di Frascati punti 14; Rugby Colorno punti 13; Unione Capitolina punti 12.
