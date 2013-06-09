UNDER 20. RUGBY VIADANA CAMPIONE D'ITALIA. BATTUTA L'AMATORI PARMA 27-13
09/06/2013
RUGBY VIADANA CAMPIONE D'ITALIA JUNIORES 2012/13
NELLA FINALE DEL CAMPIONATO ITALIANO UNDER 20 BATTUTO 27-13 L'AMATORI PARMA
Reggio Emilia - Il Rugby Viadana è campione d’Italia Juniores per la Categoria Under 20.
Sul neutro di Reggio Emilia i ragazzi del coach Sinclair hanno sconfitto l’Amatori Parma con il punteggio di 27-13, dopo aver sofferto per tutta la
prima frazione di gioco chiusa in svantaggio per 10-3.
La partita è stata molto combattuta è l’Amatori Parma ha avuto il merito di partire a mille.
Dopo un calcio piazzato di Denti (Viadana) l’uno due che aveva fatto pendere le sorti della gara verso Parma. Prima era il mediano di mischia
Renzetti (Am. Parma) a bucare la difesa del Viadana e successivamente al 26 era il tre quarti ala Maghenzani a fissare lo score sul parziale di 10-3.
La reazione del Viadana tuttavia era veemente. In 10 minuti il seconda linea Krumov spaccava la partita. Al 46 forzava la difesa dell’Amatori per il
pareggio (trasformazione di Denti) e al 56 portava i suoi compagni sul 15-10 con una meta di ottima fattura.
L’Amatori Parma non ci stava a perdere il match. Da un fallo sui trenta metri venivano i 3 punti che portavano i parmensi sotto a due lunghezze di
ritardo. 15-13.
Nei minuti finali il Viadana completava l’opera. Era Anello a segnare la meta del 22-13 bissata allo scadere da Bigoni che chiudeva definitivamente
le ostilità sul 27-13.
Il Rugby Viadana centra il primo Titolo di Campione d’Italia della categoria Under 20., succedendo proprio all’amatori Parma campione uscente.
Reggio Emilia, Stadio “Crocetta Canalina” – domenica 9 giugno
Juniores Under 20, Finale Nazionale
Rugby Viadana v Amatori Parma 27-13
Marcatori: p.t. 4’ cp.Denti (3-0); 20’ m. Renzetti (3-5); 26’ m. Maghenzani (3-10); s.t. 6’ m. Krumov tr Denti (10-10); 16’ m. Krumov
(15-10); 24’ cp. Taddei (15-13); 29’ m. AnellotrAmadasi(22-13); 33’ m. Bigoni (27-13)
Rugby Viadana: Albano (34 st Durantini), Melegari, Amadasi, Erbolini, Bini (34’ st Cafarra), Apperley, Flisi, Dalla Valle M.C., Denti, Anello (34’
st De Felice), Manuini (34’ st Gelati), Krumov, Greco (34’ st Dalla Valle D.G.), Chizzini (34’ st.Zanazzi), Bigoni (34’ st Baitieri).
all. Sinclair
Amatori Parma: Trombini, Ravanetti, Greco, Mattoccia, Maghenzani (34’ st Dondi), Taddei, Renzetti, Brunelli (34’ st Scarica), Andreozzi,
Caminada(34’ stCorradi), Chiappini (18’ st Rossi), Dall’Asta (4’ stBalestrieri), Pavesi (34’ st Cali), Ciasco, Quaranta (34’ st Rossi).
all. De Rossi
arb.:Roscini
g.d.l.Bertelli, Sorrentino
quarto uomo: Borsetto
Cartellini: giallo 4’ st. Mattoccia (Amatori Parma)
Note: giornata piovosa, campo in condizioni perfette. Stadio “Crocetta Canalina”, 1000 spettatori.
Viadana Campione d’Italia Juniores Under 20
