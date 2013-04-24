[RUGBY NOTIZIE] UNDER 23, DESIGNAZIONI ARBITRALI - SEMIFINALI NAZIONALI

Loading...

UNDER 23, DESIGNAZIONI ARBITRALI - SEMIFINALI NAZIONALI

Redazione

Redazione

24/04/2013

UNDER 23, DESIGNAZIONI ARBITRALI – SEMIFINALI NAZIONALI
Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per il turno di semifinale in gara unica delle fasi
nazionali U23, in calendario domenica 28 aprile alle ore 15.30.
Entrambi gli incontri sono in campo neutro, con Petrarca v Capitolina in programma al “Chersoni” di Prato e Lyons Piacenza v Vea-FemiCZ Rovigo che
si disputa a Modena.
Di seguito le designazioni arbitrali:
Under 23 – fasi nazionali – semifinali – gara unica – 28.04.13 – ore 15.30
Petrarca Padova v UR Capitolina arb. Poluzzi (Reggio Emilia)
Lyons Piacenza v Vea-FemiCZ Rovigo arb. Palladino (Torino)


