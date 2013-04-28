UNDER 23. FASE NAZIONALE. FINALE TRA PETRARCA PADOVA E LYONS PIACENZA
di Redazione
28/04/2013
FINALE TRA PETRARCA PADOVA E LYONS PIACENZA La finale del Campionato Nazionale Under 23 sarà disputata tra Petrarca Padova e Lyons Piacenza. Sul neutro di Prato il Petrarca Padova ha battuto nettamente la Unione Capitolina con il punteggio di 36-7. Invece a Modena il Lyons Piacenza ha faticato ad avere la meglio sul Vea Femi Cz Rovigo, battuto solo sul finire di match per 30-23. Under 23 – fasi nazionali – semifinali – gara unica – 28.04.13 – ore 15.30 Petrarca Padova v UR Capitolina 36 – 07 (5-0) Classifica: Petrarca Padova punti 5; Unione Capitolina punti 0. Lyons Piacenza v Vea-FemiCZ Rovigo Delta 30 – 23 (4-1) Classifica: Lyons Piacenza punti 4; Rovigo Rugby punti 1. Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
