UNDER 23. IL PADOVA FA SUA LA FINALE PER 15-12
05/05/2013
Il Petrarca Padova si aggiudica la finale del Campionato Nazionale Under 23 battendo il Lyons Piacenza con il punteggio di 15-12 (p.t. 15-7). La gara giocata sul neutro di Calvisano è stata molto combattuta con rapidi cambi di fronte. Apre le marcature il Lyons Piacenza al 4’ che vede premiato una serie di falli del Padova con una meta tecnica trasformata da Bassi. Il Padova si riversa nella metà campo dei Lyons e al 10 riduce lo svantaggio con una meta di forza di Bezzati, alla sua 200 partita con il Petrarca Padova. A cavallo della mezz’ora di gioco la svolta al match. Al 26 il direttore di gara Tomò assegnava una meta di punizione al Padova che tuttavia falliva la trasformazione ed al 36 era ancora il Petrarca a segnare la meta del 15-7 con l’estremo Neri. Nella ripresa il Piacenza ha forzato i ritmi. Al 46 il mediano Colpani sfruttava un varco creatosi nella mischia e con una rapida ripartenza segnava la meta che riapriva il match. I Padova riusciva a difendere tuttavia la propria linea di meta dagli attacchi del Piacenza e chiudere la contesa sul 15-12. Eletto man of the match Bezzati (Padova) che chiude dopo 200 presenze con il Petrarca si ritira dall’attività agonistica. Calvisano (BS), Peroni Stadium “San Michele” – domenica 5 maggio, ore 16.00 Under 23, Finale PETRARCA PADOVA V LYONS PIACENZA 15 – 12 (15-7) Petrarca Padova: Neri; Rinaldo, Sattin, Bertetti, Faggiotto; Soffiato, Taffarello; Ghiraldini, Fiorita, Bezzati; Berton, Franceschetto; Cecchinato, Sommacal (50 Betteto), D’Agostino. All. Sandonnini e Zuanetto. Lyons Piacenza: Valverde; Cobianchi, Bassi, Gherardi, Rossi; Montanari (60 Barbieri), Colpani; Bosoni, Cisse (10 Menozzi), Tarantini; Petrusic, Soffientini (41 Sfulcini); Vaghini (70 Cazzarini), Wahabi, Filios (65 Salerno). All. Orlandi e Acquaro. Marcatori: 4 Mt Tecnica Piacenza tr Bassi; 10 Mt Bezzati; 28 Mt Tecnica Padova; 36 Mt Neri; II° Tempo: 46 Mt Colpani. arb. Tomò (Roma) g.d.l Russo (Milano), Borsetto (Varese) quarto uomo: Filizzola (Milano). Cartellino giallo: al 7 per Soffientini. Note: Spettatori 500. Man of the match Bezzati (Padova). Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
