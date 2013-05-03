[RUGBY NOTIZIE] UNDER 23, LE FORMAZIONI PER LA FINALE DI DOMENICA A CALVISANO
di Redazione
03/05/2013
UNDER 23, LE FORMAZIONI PER LA FINALE DI DOMENICA A CALVISANO
Roma – Domenica alle 16, al “Peroni Stadium” San Michele di Calvisano, si gioca la finale del Campionato Under 23 che mette di fronte il
Petrarca Padova ed i Lyons Piacenza.
Queste le formazioni annunciate oggi dai rispettivi staff tecnici:
Calvisano (BS), Peroni Stadium “San Michele” – domenica 5 maggio, ore 16.00
Under 23, Finale
Petrarca Padova v Lyons Piacenza
Petrarca Padova: Neri; Rinaldo, Sattin, Bertetti, Faggiotto; Soffiato, Travagli; Ghiraldini, Fiorita, Bezzati; Berton, Franceschetto; Cecchinato,
Betteto, D’Agostino
a disposizione: Sommacal, Paolucci, Zulian, Taffarello, Gentile, Peruzzo, Dalle Carbonare
Lyons Piacenza: Valverde; Cobianchi, Bassi, Gherardi, Rossi; Montanari, Colpani; Bosoni, Cisse, Tarantini; Petrusic, Soffientini; Vaghini, Wahabi,
Filios
a disposizione: Malchiodi, Salerno, Cazzarini, Sfulcini, Menozzi, Barbieri, Serra
arb. Tomò (Roma)
g.d.l Russo (Milano), Borsetto (Varese)
quarto uomo: Filizzola (Milano)
Roma – Domenica alle 16, al “Peroni Stadium” San Michele di Calvisano, si gioca la finale del Campionato Under 23 che mette di fronte il
Petrarca Padova ed i Lyons Piacenza.
Queste le formazioni annunciate oggi dai rispettivi staff tecnici:
Calvisano (BS), Peroni Stadium “San Michele” – domenica 5 maggio, ore 16.00
Under 23, Finale
Petrarca Padova v Lyons Piacenza
Petrarca Padova: Neri; Rinaldo, Sattin, Bertetti, Faggiotto; Soffiato, Travagli; Ghiraldini, Fiorita, Bezzati; Berton, Franceschetto; Cecchinato,
Betteto, D’Agostino
a disposizione: Sommacal, Paolucci, Zulian, Taffarello, Gentile, Peruzzo, Dalle Carbonare
Lyons Piacenza: Valverde; Cobianchi, Bassi, Gherardi, Rossi; Montanari, Colpani; Bosoni, Cisse, Tarantini; Petrusic, Soffientini; Vaghini, Wahabi,
Filios
a disposizione: Malchiodi, Salerno, Cazzarini, Sfulcini, Menozzi, Barbieri, Serra
arb. Tomò (Roma)
g.d.l Russo (Milano), Borsetto (Varese)
quarto uomo: Filizzola (Milano)
Articolo Precedente
LE INTERVISTE POST PARTITA CON BORTOLAMI E SOLE
Redazione