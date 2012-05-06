UNDER B. RISULTATI DELLA 22^ GIORNATA
Roma, 06 MAGGIO 2012 SERIE B. RISULTATI DELLA 22^ GIORNATA Si è giocata la 22^ giornata del campionato nazionale di Serie B. Accedono alla fase Promozione le prime due classificate di ogni girone. Questo lo schema provvisorio in attesa dell'omologazione da parte del Giudice Sportivo. CUS TORINO - CUS PADOVA RUGBY COLORNO - GRAN SASSO RANGERS VICENZA - CUS GENOVA PALERMO - AMATORI PARMA Le gara sono in programma il 20 e 27 maggio 2012 e la partita di andata verrà giocata in casa delle squadre seconde classificate. Le quattro società vincenti saranno promosse in Serie A Girone 2. Serie B – Girone A – XXII giornata – 06.05.12 – ore 15.30 Biella Rugby v Rugby Rovato 28 – 21 (5-1) BEF&D VII Torino v Parabiago 36 – 35 (5-2) APD Alessandria v Rugby Sondrio 15 – 25 (0-4) ASR Lumezzane v ASR Lecco 29 – 03 (5-0) Banco di San Giorgio Cus Genova v Cesin Cus Torino 06 – 03 (4-1) Classifica: Cus Genova punti 85; Cus Torino punti 70; Biella punti 68; Rovato punti 48; VII Torino punti 47; Lecco punti 39; Parabiago punti 38; Sondrio punti 37; Asti punti 31; Alessandria punti 28; Lumezzane punti 27. ^Lumezzane Rugby 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione all'attività obbligatoria campionato Under 14. Serie B – Girone B – XXII giornata – 06.05.12 – ore 15.30 Colorno v Amatori Parma 35 – 03 (5-0) Liomatic Cus Perugia v Imola Rugby 38 – 10 85-0) Pesaro Rugby v UR Prato-Sesto 25 – 15 (5-0) Piacenza Rugby v Noceto 12 – 25 (0-4) UR Tirreno v Civitavecchia Centumcellae 29 – 12 (5-0) UR Bolognese v Vasari Arezzo 16 – 23 (1-4) Classifica: Amatori Parma punti 98; Colorno punti 91; Unione Tirreno punti 79; Noceto punti 78; Cus Perugia punti 71;Arezzo punti 44; Unione Bolognese punti 40; Unione Sesto Prato punti 36; Piacenza e Pesaro punti 35; Civitavecchia punti 27; Imola punti 19. ^ Sesto prato 4 (quattro) punti di penalizzazione Serie B – Girone C – XXII giornata – 06.05.12 – ore 15.30 Rugby Casale v Cus Ferrara 31 – 24 (5-1) FulviaTour Villadose v Villorba Rugby 17 – 09 (4-0) Valsugana Padova v Rugby Mirano 22 – 07 (5-0) Rugby Mantova v Ruggers Tarvisium 20 – 35 (0-5) Jesolo Rugby v Rangers Vicenza 17 – 22 (1-4) Rugby Belluno v Cus Padova 07 – 26 (0-5) Classifica: Cus Padova punti 94; Vicenza punti 87; Casale punti 85; Rugger Tarvisium punti 82; Villorba e Mirano punti 49; Villadose e Valsugana Rugby punti 43; Cus Ferrara punti 37; Jesolo punti 31; Belluno e Mantova punti 15. ^ Villadose 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione all'attività obbligatoria per le categorie Under 20 e Under 16. Serie B – Girone D – XXII giornata – 06.05.12 – ore 15.30 Gran Sasso v Colleferro 31 – 14 (5-0) Partenope v Arieti Rieti 36 – 05 (5-0) Amatori Messina v Primavera 24 – 27 (1-4) Point Bet Segni v Frascati Mini Rugby 16 – 06 (4-0) Cus Roma v San Giorgio Reggio Calabria 27 – 12 (5-0) Classifica: Gran Sasso punti 87; Palermo punti 79; Cus Roma punti 56; Rieti punti 53; Partenope Napoli punti 43; Reggio Calabria punti 38; Colleferro punti 37; Frascati punti 36; Segni e Primavera punti 32; Amatori Messina punti 27. ^ Segni 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione all'attività obbligatoria per le categorie Under 16 e Under 14. ^^ A seguito della decisione del Giudice Sportivo del 3 maggio 2012, al Rugby Colleferro è stata revocata la sanzione comminata di 4 (quattro) punti di penalizzazione e la gara Amatori Rugby Messina – Colleferro è stata omologata con il punteggio di 15 – 03 in favore del Rugby Messina. Conseguentemente è stata aggiornata la classifica. FASE RETROCESSIONE Le squadre classificatesi al 11^ e 12^ posto in classifica di ciascun girone saranno retrocesse in Serie C. Risultano retrocesse: Lumezzane, Civitavecchia, Imola, Belluno, Mantova, Amatori Messina. I risultati sono da considerarsi provvisori in attesa dell'omologazione da parte del Giudice Sportivo nazionale.
