Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

(RUGBY NOTIZIE) UNDER20. MANTOVANI LAZIO - CROCIATI RFC SARA' LA FINALE SCUDETTO ED 2011

Redazione Avatar

di Redazione

08/05/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 08.05.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR UNDER 20. MANTOVANI LAZIO - CROCIATI RFC SARA' LA FINALE SCUDETTO EDIZIONE 2011  Mantovani Lazio â Crociati Rfc sarÃ  la finale scudetto edizione 2010-2011 riservata alla categoria Under 20. Questo il responso della due semifinali.  A Roma la Mantovani ha vinto la partita con il punteggio di 41-00 (p.t. 24-00). La formazione romana ha messo in chiaro le cose fin dalle prime battute. GiÃ  al 10â la prima meta frutto di unâazione di forza del pack laziale e  finalizzata dal tallonatore Torda. I minuti finali del primo tempo sono stati decisivi. Tre mete (Bitetti, Bisegni e Colabianchi) per mettere al sicuro il risultato. Nella ripresa poi sono andati a punti anche Giancarlini e Corvisieri. A Parma la gara Ã¨ stata piÃ¹ equilibrata. I Crociati sono partiti forte imprimendo un ritmo altissimo. Di Notevole pregio la prova del mediano di apertura Zucconi autore di 26 dei 31 punti segnati dalla formazione del coach Mazzariol. Il Padova ha avuto la forza di ricucire il gap segnando 19 punti nella parte centrale del secondo tempo Poi come detto la meta di Zucconi al 74â ha spento le velleitÃ  di campioni dâItalia in carica. Domenica 15 maggio la finale scudetto con sede da designare. SEMIFINALE U20 â 08.05.11 â ore 11.30 Mantovani Lazio Rugby 1927 â Benetton Rugby Treviso  41 â 00  (5-0) Classifica:  Mantovani Lazio punti 5;  Benetton Treviso punti 0. SEMIFINALE U20 â 08.05.11 â ore 12.30 Crociati Rugby -  Petrarca Padova   31 â 24  (4-2) Classifica: Crociati Rfc punti 4; Petrarca Padova punti 2. I TABELLINI MANTOVANI POL LAZIO â BENETTON TREVISO  41 â 00  (24-00) Lazio: Giancarlini, Lo Sasso, Bisegni, Varriale (30 Marcozzi), Corvisieri (70 Papale), Bruni S., BonavolontÃ  D., Bitetti (70 Venturoli), Riccioli (60 Nardone), Filippucci, Colabinachi, Dionisi (70 Pitaccio), Ceccarelli, Torda, Fabiani (70 Serafino).   All. Eugenio DâAuria. Treviso: Biasutti, Sattin, Visentin, Barzan, Gemin, Fiacchi, Furlan, Zanini, Lofrese, Lorenzon, Secolo, Manprin, Berisa, Kudin, Zanusso.   All. Zorzi e Volpato Marcatori: 10 Mt Torda, 30 Mt Bitetti tr Bruni S., 37 Mt Bisegni; 40 Mt Colabianchi tr Bruni S.; IIÂ° Tempo:  53 cp Bruni S.;  55 Mt Giancarlini tr Bruni S.;  66 Mt Corvisieri tr Bruni S. arb. Liperini (Padova) G.d.l. Ranalli (Sulmona) e Palmerio (LâAquila) Quarto Uomo: Ciavarro (Sulmona). Note: CROCIATI RFC  - PETRARCA PADOVA  31-24  (23-05) Crociati: Magri (73 Ferretti), Casalini, Carritiello, Enodeh, En Naour, Farolini, Zucconi, Ruffolo (57 Giovanelli), Sciacca, Mori, Devodier (57 Beretta), Van Vuren, Pepoli,  Manghi, Grassotti (60 Menichelli).   All. Mazzariol. Padova:  Nardacchione (73 Russo), Sarto L., Favaro, Ferro (43 Bellucco), Ricciardi, Matzeu, Piazza (50 Babetto), Sarto J., Mazzi, Ghirardini (41 Artuso), Berton, Conforti, Giuriati (53 Maregotto), Gazzola, Gega.   All. Battistin. Marcatori:  4 cp Zucconi,  16 Mt Zucconi tr Zucconi;  18 cp Zucconi;  22 Mt Ghirardini, 29 cp Zucconi;  40 Mt Casalini tr Zucconi;  IIÂ° Tempo:  53 cp Zucconi;  55 Mt Sarto L. tr Matzeu;  66 Mt Sarto J., 73 Mt Conforti tr Matzeu;  74 Mt Zucconi. arb. De Santis (Roma) G.d.l. Bono (Brescia) e Laurenti (Bologna) Quarto Uomo: Pulpo (Brescia). Note:     Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

(RUGBY NOTIZIE) COPPA MARIO LODIGIANI UNDER 16 E 18. RISULTATI SECONDA GIORNATA

Articolo Successivo

(RUGBY NOTIZIE) EUROPEI FIRA - L'ITALIA CHIUDE AL 4^ POSTO

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019