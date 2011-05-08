(RUGBY NOTIZIE) UNDER20. MANTOVANI LAZIO - CROCIATI RFC SARA' LA FINALE SCUDETTO ED 2011
di Redazione
08/05/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 08.05.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR UNDER 20. MANTOVANI LAZIO - CROCIATI RFC SARA' LA FINALE SCUDETTO EDIZIONE 2011 Mantovani Lazio â Crociati Rfc sarÃ la finale scudetto edizione 2010-2011 riservata alla categoria Under 20. Questo il responso della due semifinali. A Roma la Mantovani ha vinto la partita con il punteggio di 41-00 (p.t. 24-00). La formazione romana ha messo in chiaro le cose fin dalle prime battute. GiÃ al 10â la prima meta frutto di unâazione di forza del pack laziale e finalizzata dal tallonatore Torda. I minuti finali del primo tempo sono stati decisivi. Tre mete (Bitetti, Bisegni e Colabianchi) per mettere al sicuro il risultato. Nella ripresa poi sono andati a punti anche Giancarlini e Corvisieri. A Parma la gara Ã¨ stata piÃ¹ equilibrata. I Crociati sono partiti forte imprimendo un ritmo altissimo. Di Notevole pregio la prova del mediano di apertura Zucconi autore di 26 dei 31 punti segnati dalla formazione del coach Mazzariol. Il Padova ha avuto la forza di ricucire il gap segnando 19 punti nella parte centrale del secondo tempo Poi come detto la meta di Zucconi al 74â ha spento le velleitÃ di campioni dâItalia in carica. Domenica 15 maggio la finale scudetto con sede da designare. SEMIFINALE U20 â 08.05.11 â ore 11.30 Mantovani Lazio Rugby 1927 â Benetton Rugby Treviso 41 â 00 (5-0) Classifica: Mantovani Lazio punti 5; Benetton Treviso punti 0. SEMIFINALE U20 â 08.05.11 â ore 12.30 Crociati Rugby - Petrarca Padova 31 â 24 (4-2) Classifica: Crociati Rfc punti 4; Petrarca Padova punti 2. I TABELLINI MANTOVANI POL LAZIO â BENETTON TREVISO 41 â 00 (24-00) Lazio: Giancarlini, Lo Sasso, Bisegni, Varriale (30 Marcozzi), Corvisieri (70 Papale), Bruni S., BonavolontÃ D., Bitetti (70 Venturoli), Riccioli (60 Nardone), Filippucci, Colabinachi, Dionisi (70 Pitaccio), Ceccarelli, Torda, Fabiani (70 Serafino). All. Eugenio DâAuria. Treviso: Biasutti, Sattin, Visentin, Barzan, Gemin, Fiacchi, Furlan, Zanini, Lofrese, Lorenzon, Secolo, Manprin, Berisa, Kudin, Zanusso. All. Zorzi e Volpato Marcatori: 10 Mt Torda, 30 Mt Bitetti tr Bruni S., 37 Mt Bisegni; 40 Mt Colabianchi tr Bruni S.; IIÂ° Tempo: 53 cp Bruni S.; 55 Mt Giancarlini tr Bruni S.; 66 Mt Corvisieri tr Bruni S. arb. Liperini (Padova) G.d.l. Ranalli (Sulmona) e Palmerio (LâAquila) Quarto Uomo: Ciavarro (Sulmona). Note: CROCIATI RFC - PETRARCA PADOVA 31-24 (23-05) Crociati: Magri (73 Ferretti), Casalini, Carritiello, Enodeh, En Naour, Farolini, Zucconi, Ruffolo (57 Giovanelli), Sciacca, Mori, Devodier (57 Beretta), Van Vuren, Pepoli, Manghi, Grassotti (60 Menichelli). All. Mazzariol. Padova: Nardacchione (73 Russo), Sarto L., Favaro, Ferro (43 Bellucco), Ricciardi, Matzeu, Piazza (50 Babetto), Sarto J., Mazzi, Ghirardini (41 Artuso), Berton, Conforti, Giuriati (53 Maregotto), Gazzola, Gega. All. Battistin. Marcatori: 4 cp Zucconi, 16 Mt Zucconi tr Zucconi; 18 cp Zucconi; 22 Mt Ghirardini, 29 cp Zucconi; 40 Mt Casalini tr Zucconi; IIÂ° Tempo: 53 cp Zucconi; 55 Mt Sarto L. tr Matzeu; 66 Mt Sarto J., 73 Mt Conforti tr Matzeu; 74 Mt Zucconi. arb. De Santis (Roma) G.d.l. Bono (Brescia) e Laurenti (Bologna) Quarto Uomo: Pulpo (Brescia). Note: Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
Articolo Precedente
(RUGBY NOTIZIE) COPPA MARIO LODIGIANI UNDER 16 E 18. RISULTATI SECONDA GIORNATA
Articolo Successivo
(RUGBY NOTIZIE) EUROPEI FIRA - L'ITALIA CHIUDE AL 4^ POSTO
Redazione