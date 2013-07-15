Home Senza categoria UNIVERSIADI, AZZURRI ED AZZURRE IN CORSA PER LE MEDAGLIE

UNIVERSIADI, AZZURRI ED AZZURRE IN CORSA PER LE MEDAGLIE

di Redazione 15/07/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

UNIVERSIADI, AZZURRI ED AZZURRE IN CORSA PER LE MEDAGLIE



MASCHILE E FEMMINILE AI QUARTI DI FINALE A KAZAN CONTRO RUSSIA E UCRAINA



Kazan (Russia) – Dopo la seconda giornata di gara a Kazan tanto l’Italseven maschile di Andy Vilk che le Azzurre di Andrea Di Giandomenico restano

in corsa per una medaglia nelle Universiadi.



La formazione maschile, battendo per 22-12 il Brasile nell’ultimo turno della fase a gironi, ha conquistato la seconda piazza nel proprio

concentramento dietro alla Francia e domani mattina alle 11.28 locali (9.28 in Italia) sfideranno la Russia padrona di casa nei quarti di finale della

parte alta del tabellone.



Venti minuti prima, alle 11.06 locali (9.06 in Italia) saranno invece le ragazze di Di Giandomenico, terze nel proprio girone grazie al 12-12

strappato stamattina contro il Brasile, a scendere in campo nei quarti di finale del tabellone che porta alle medaglie affrontando l’Ucraina.







Condividi Facebook Twitter Whatsapp