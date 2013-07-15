UNIVERSIADI, AZZURRI ED AZZURRE IN CORSA PER LE MEDAGLIE
di Redazione
15/07/2013
UNIVERSIADI, AZZURRI ED AZZURRE IN CORSA PER LE MEDAGLIE
MASCHILE E FEMMINILE AI QUARTI DI FINALE A KAZAN CONTRO RUSSIA E UCRAINA
Kazan (Russia) – Dopo la seconda giornata di gara a Kazan tanto l’Italseven maschile di Andy Vilk che le Azzurre di Andrea Di Giandomenico restano
in corsa per una medaglia nelle Universiadi.
La formazione maschile, battendo per 22-12 il Brasile nell’ultimo turno della fase a gironi, ha conquistato la seconda piazza nel proprio
concentramento dietro alla Francia e domani mattina alle 11.28 locali (9.28 in Italia) sfideranno la Russia padrona di casa nei quarti di finale della
parte alta del tabellone.
Venti minuti prima, alle 11.06 locali (9.06 in Italia) saranno invece le ragazze di Di Giandomenico, terze nel proprio girone grazie al 12-12
strappato stamattina contro il Brasile, a scendere in campo nei quarti di finale del tabellone che porta alle medaglie affrontando l’Ucraina.
MASCHILE E FEMMINILE AI QUARTI DI FINALE A KAZAN CONTRO RUSSIA E UCRAINA
Kazan (Russia) – Dopo la seconda giornata di gara a Kazan tanto l’Italseven maschile di Andy Vilk che le Azzurre di Andrea Di Giandomenico restano
in corsa per una medaglia nelle Universiadi.
La formazione maschile, battendo per 22-12 il Brasile nell’ultimo turno della fase a gironi, ha conquistato la seconda piazza nel proprio
concentramento dietro alla Francia e domani mattina alle 11.28 locali (9.28 in Italia) sfideranno la Russia padrona di casa nei quarti di finale della
parte alta del tabellone.
Venti minuti prima, alle 11.06 locali (9.06 in Italia) saranno invece le ragazze di Di Giandomenico, terze nel proprio girone grazie al 12-12
strappato stamattina contro il Brasile, a scendere in campo nei quarti di finale del tabellone che porta alle medaglie affrontando l’Ucraina.
Articolo Precedente
SETTE VOLTI NUOVI PER LA STAGIONE 2013/2014
Articolo Successivo
Prime, grandi manovre in casa Rangers…
Redazione