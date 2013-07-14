UNIVERSIADI DI KAZAN, AZZURRI ED AZZURRE ANCORA IN CORSA PER LE FASI FINALI
di Redazione
14/07/2013
UNIVERSIADI DI KAZAN, AZZURRI ED AZZURRE ANCORA IN CORSA PER LE FASI FINALI
Kazan (Russia) – Prima giornata di gara per le selezioni italiana universitarie di rugby a seven impegnate a Kazan, in Russia, nelle Universiadi
2013.
La Nazionale maschile, guidata da Andy Vilk, ha esordito nel proprio girone affrontando la Francia arrendendosi per 24-12 nella ripresa dopo aver
disputato una buona frazione d’apertura mentre, nel secondo match di giornata, ha superato nel finale la Romania per 14-12. Secondi in classifica
dopo le prime due gare della fase eliminatoria dietro ai transalpini, domani mattina gli Azzurri affronteranno il Brasile nel match che, in caso di
vittoria, darà loro la qualificazione alla parte alta del tabellone di finale.
Situazione analoga per l’Italseven universitaria femminile, che oggi ha disputato tre incontri: la squadra di Andrea Di Giandomenico ha dapprima
battuto la Cina per 26-14 per poi sprecare nel finale la meta del sorpasso sugli USA (14-17) che sarebbe valsa una seria ipoteca sul passaggio del
turno. Nell’ultimo match di giornata, per le Azzurre, sconfitta per 24-19 contro la Gran Bretagna, leader del girone: seconde dietro le britanniche
ed alla pari con le cinesi, le italiane affronteranno a loro volta il Brasile domattina e, vincendo, potranno ancora puntare a qualificarsi al
tabellone di finale che assegna il titolo iridato universitario.
Tutte le news, i tabellini, le classifiche delle Universiadi sono disponibili sul sito internet ufficiale kazan2013.ru/eng
Kazan (Russia) – Prima giornata di gara per le selezioni italiana universitarie di rugby a seven impegnate a Kazan, in Russia, nelle Universiadi
2013.
La Nazionale maschile, guidata da Andy Vilk, ha esordito nel proprio girone affrontando la Francia arrendendosi per 24-12 nella ripresa dopo aver
disputato una buona frazione d’apertura mentre, nel secondo match di giornata, ha superato nel finale la Romania per 14-12. Secondi in classifica
dopo le prime due gare della fase eliminatoria dietro ai transalpini, domani mattina gli Azzurri affronteranno il Brasile nel match che, in caso di
vittoria, darà loro la qualificazione alla parte alta del tabellone di finale.
Situazione analoga per l’Italseven universitaria femminile, che oggi ha disputato tre incontri: la squadra di Andrea Di Giandomenico ha dapprima
battuto la Cina per 26-14 per poi sprecare nel finale la meta del sorpasso sugli USA (14-17) che sarebbe valsa una seria ipoteca sul passaggio del
turno. Nell’ultimo match di giornata, per le Azzurre, sconfitta per 24-19 contro la Gran Bretagna, leader del girone: seconde dietro le britanniche
ed alla pari con le cinesi, le italiane affronteranno a loro volta il Brasile domattina e, vincendo, potranno ancora puntare a qualificarsi al
tabellone di finale che assegna il titolo iridato universitario.
Tutte le news, i tabellini, le classifiche delle Universiadi sono disponibili sul sito internet ufficiale kazan2013.ru/eng
Articolo Precedente
ACCADEMIA NAZIONALE, I TRENTACINQUE ATLETI 2013/14
Articolo Successivo
[NOTA PER LE REDAZIONI] DOMANI L'ARRIVO DEI NAZIONALI ITALIANI
Redazione