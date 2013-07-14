Home Senza categoria UNIVERSIADI DI KAZAN, AZZURRI ED AZZURRE ANCORA IN CORSA PER LE FASI FINALI

UNIVERSIADI DI KAZAN, AZZURRI ED AZZURRE ANCORA IN CORSA PER LE FASI FINALI

di Redazione 14/07/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

UNIVERSIADI DI KAZAN, AZZURRI ED AZZURRE ANCORA IN CORSA PER LE FASI FINALI

Kazan (Russia) – Prima giornata di gara per le selezioni italiana universitarie di rugby a seven impegnate a Kazan, in Russia, nelle Universiadi

2013.



La Nazionale maschile, guidata da Andy Vilk, ha esordito nel proprio girone affrontando la Francia arrendendosi per 24-12 nella ripresa dopo aver

disputato una buona frazione d’apertura mentre, nel secondo match di giornata, ha superato nel finale la Romania per 14-12. Secondi in classifica

dopo le prime due gare della fase eliminatoria dietro ai transalpini, domani mattina gli Azzurri affronteranno il Brasile nel match che, in caso di

vittoria, darà loro la qualificazione alla parte alta del tabellone di finale.



Situazione analoga per l’Italseven universitaria femminile, che oggi ha disputato tre incontri: la squadra di Andrea Di Giandomenico ha dapprima

battuto la Cina per 26-14 per poi sprecare nel finale la meta del sorpasso sugli USA (14-17) che sarebbe valsa una seria ipoteca sul passaggio del

turno. Nell’ultimo match di giornata, per le Azzurre, sconfitta per 24-19 contro la Gran Bretagna, leader del girone: seconde dietro le britanniche

ed alla pari con le cinesi, le italiane affronteranno a loro volta il Brasile domattina e, vincendo, potranno ancora puntare a qualificarsi al

tabellone di finale che assegna il titolo iridato universitario.



Tutte le news, i tabellini, le classifiche delle Universiadi sono disponibili sul sito internet ufficiale kazan2013.ru/eng







Condividi Facebook Twitter Whatsapp