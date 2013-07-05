UNIVERSIADI &quot;KAZAN 2013&quot;, LE AZZURRE CONVOCATE

UNIVERSIADI "KAZAN 2013", LE AZZURRE CONVOCATE
di Redazione
05/07/2013
UNIVERSIADI “KAZAN 2013”, LE AZZURRE CONVOCATE
Roma – Sono dodici le atlete convocate dal responsabile tecnico Andrea Di Giandomenico per partecipare con la Nazionale 7s Universitaria alle
Universiadi che si disputeranno dal 14 al 17 luglio a Kazan, nella Repubblica del Tatarstan.
Le Azzurre, molte delle quali reduci dal quarto posto nel 6 Nazioni 2013 con la Nazionale Femminile a XV, si raduneranno a Roma giovedì 11 luglio e
l’indomani voleranno verso Oriente per partecipare alla rassegna mondiale universitaria.
Il torneo si disputerà tra domenica 14 e mercoledì 17 luglio.
Queste le atlete convocate:
Sara BARATTIN
Anna BARBANTI
Debora FELICETTI
Marta FERRARI
Manuela FURLAN
Elisa GIORDANO
Mirjam KELLER
Cristina MOLIC
Michela SILLARI
Sofia STEFAN
Claudia TEDESCHI
Cecilia ZUBLENA
Roma – Sono dodici le atlete convocate dal responsabile tecnico Andrea Di Giandomenico per partecipare con la Nazionale 7s Universitaria alle
Universiadi che si disputeranno dal 14 al 17 luglio a Kazan, nella Repubblica del Tatarstan.
Le Azzurre, molte delle quali reduci dal quarto posto nel 6 Nazioni 2013 con la Nazionale Femminile a XV, si raduneranno a Roma giovedì 11 luglio e
l’indomani voleranno verso Oriente per partecipare alla rassegna mondiale universitaria.
Il torneo si disputerà tra domenica 14 e mercoledì 17 luglio.
Queste le atlete convocate:
Sara BARATTIN
Anna BARBANTI
Debora FELICETTI
Marta FERRARI
Manuela FURLAN
Elisa GIORDANO
Mirjam KELLER
Cristina MOLIC
Michela SILLARI
Sofia STEFAN
Claudia TEDESCHI
Cecilia ZUBLENA
Articolo Precedente
NAZIONALE U18, TRENTA AZZURRINI PER IL PRIMO RITIRO DI STAGIONE
Articolo Successivo
NICOLA BENETTI: PRE SEASON CON LE ZEBRE
Redazione