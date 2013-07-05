UNIVERSIADI &quot;KAZAN 2013&quot;, LE AZZURRE CONVOCATE

Home Senza categoria UNIVERSIADI "KAZAN 2013", LE AZZURRE CONVOCATE

UNIVERSIADI "KAZAN 2013", LE AZZURRE CONVOCATE

di Redazione 05/07/2013

Roma – Sono dodici le atlete convocate dal responsabile tecnico Andrea Di Giandomenico per partecipare con la Nazionale 7s Universitaria alle

Universiadi che si disputeranno dal 14 al 17 luglio a Kazan, nella Repubblica del Tatarstan.

Le Azzurre, molte delle quali reduci dal quarto posto nel 6 Nazioni 2013 con la Nazionale Femminile a XV, si raduneranno a Roma giovedì 11 luglio e

l’indomani voleranno verso Oriente per partecipare alla rassegna mondiale universitaria.

Il torneo si disputerà tra domenica 14 e mercoledì 17 luglio.

Queste le atlete convocate:

Sara BARATTIN

Anna BARBANTI

Debora FELICETTI

Marta FERRARI

Manuela FURLAN

Elisa GIORDANO

Mirjam KELLER

Cristina MOLIC

Michela SILLARI

Sofia STEFAN

Claudia TEDESCHI

Cecilia ZUBLENA







