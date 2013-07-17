UNIVERSIADI, L'ITALDONNE IN FINALE CONTRO LA RUSSIA
di Redazione
17/07/2013
UNIVERSIADI, A KAZAN LE AZZURRE SONO MEDAGLIA D'ARGENTO
Kazan (Russia) – La Russia sale sul gradino più alto del podio, conquistando la medaglia d’oro davanti al pubblico di casa alle Universiadi 2013
di Kazan: le Azzurre di Andrea Di Giandomenico sono subito sotto, argento nella rassegna mondiale, fermate per 30-10 in Finale ma comunque
protagoniste di una splendida avventura.
Dopo una prima fase interlocutoria, con Barattin e compagne qualificatesi in extremis alla parte alta del tabellone di finale con all’attivo una
vittoria, un pareggio e due sconfitte, le Azzurre hanno cominciato ad accarezzare ambizioni di podio nella ripresa dei quarti di finale, quando hanno
rimontato un parziale di 0-17 contro l’Ucraina, strappando la vittoria per 19-17.
Splendida la prestazione in semifinale, contro la corazzata Gran Bretagna, con le Azzurre capaci di offrire la loro miglior prestazione del torneo
imponendosi per 14-5 dopo che, nella fasi a gironi, le britanniche avevano superato le italiane per 24-19.
In Finale, contro una Russia in grande spolvero, Barattin&C. hanno tenuto il campo nella prima fase, rimanendo a lungo sul 5-5 prima di concedere due
mete nel finale di primo tempo andando al riposo sotto per 15-5. La quarta meta russa in apertura di ripresa è sembrata chiudere definitivamente il
match, ma l’Italia con un ultimo guizzo ha cercato di riportarsi ancora in scia alle avversarie accorciando sul 20-10 prima che due mete nei minuti
conclusivi fissassero lo score sul 30-10, consegnando l’oro al sette di casa.
Di seguito il percorso delle Azzurre nelle Universiadi di Kazan 2013 e le dodici atlete che hanno conquistato la medaglia d’argento:
Fase a gironi
Italia v Cina 26-14
Italia v USA 14-17
Italia v Gran Bretagna 19-24
Italia v Brasile 12-12
Fasi finali
Italia v Ucraina 19-17 (QF)
Italia v Gran Bretagna 14-5 (SF)
Italia v Russia 10-30 (Finale)
Le Azzurre medaglia d’argento:
Sara BARATTIN
Anna BARBANTI
Debora FELICETTI
Marta FERRARI
Manuela FURLAN
Elisa GIORDANO
Mirjam KELLER
Cristina MOLIC
Michela SILLARI
Sofia STEFAN
Claudia TEDESCHI
Cecilia ZUBLENA
Redazione