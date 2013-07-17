Home Senza categoria UNIVERSIADI, L'ITALDONNE IN FINALE CONTRO LA RUSSIA

UNIVERSIADI, L'ITALDONNE IN FINALE CONTRO LA RUSSIA

di Redazione 17/07/2013

UNIVERSIADI, A KAZAN LE AZZURRE SONO MEDAGLIA D'ARGENTO

Kazan (Russia) – La Russia sale sul gradino più alto del podio, conquistando la medaglia d’oro davanti al pubblico di casa alle Universiadi 2013

di Kazan: le Azzurre di Andrea Di Giandomenico sono subito sotto, argento nella rassegna mondiale, fermate per 30-10 in Finale ma comunque

protagoniste di una splendida avventura.

Dopo una prima fase interlocutoria, con Barattin e compagne qualificatesi in extremis alla parte alta del tabellone di finale con all’attivo una

vittoria, un pareggio e due sconfitte, le Azzurre hanno cominciato ad accarezzare ambizioni di podio nella ripresa dei quarti di finale, quando hanno

rimontato un parziale di 0-17 contro l’Ucraina, strappando la vittoria per 19-17.

Splendida la prestazione in semifinale, contro la corazzata Gran Bretagna, con le Azzurre capaci di offrire la loro miglior prestazione del torneo

imponendosi per 14-5 dopo che, nella fasi a gironi, le britanniche avevano superato le italiane per 24-19.

In Finale, contro una Russia in grande spolvero, Barattin&C. hanno tenuto il campo nella prima fase, rimanendo a lungo sul 5-5 prima di concedere due

mete nel finale di primo tempo andando al riposo sotto per 15-5. La quarta meta russa in apertura di ripresa è sembrata chiudere definitivamente il

match, ma l’Italia con un ultimo guizzo ha cercato di riportarsi ancora in scia alle avversarie accorciando sul 20-10 prima che due mete nei minuti

conclusivi fissassero lo score sul 30-10, consegnando l’oro al sette di casa.

Di seguito il percorso delle Azzurre nelle Universiadi di Kazan 2013 e le dodici atlete che hanno conquistato la medaglia d’argento:

Fase a gironi

Italia v Cina 26-14

Italia v USA 14-17

Italia v Gran Bretagna 19-24

Italia v Brasile 12-12

Fasi finali

Italia v Ucraina 19-17 (QF)

Italia v Gran Bretagna 14-5 (SF)

Italia v Russia 10-30 (Finale)

Le Azzurre medaglia d’argento:

Sara BARATTIN

Anna BARBANTI

Debora FELICETTI

Marta FERRARI

Manuela FURLAN

Elisa GIORDANO

Mirjam KELLER

Cristina MOLIC

Michela SILLARI

Sofia STEFAN

Claudia TEDESCHI

Cecilia ZUBLENA







