Home Senza categoria UNIVERSIADI, L'ITALDONNE IN FINALE CONTRO LA RUSSIA

UNIVERSIADI, L'ITALDONNE IN FINALE CONTRO LA RUSSIA

di Redazione 16/07/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

UNIVERSIADI, AZZURRE IN FINALE A KAZAN: BATTUTA LA GRAN BRETAGNA

DOMANI ORE 10.30 ITALIANE IL MATCH PER LA MEDAGLIA D’ORO CONTRO RUSSIA

MASCHILE, NIENTE DA FARE: AZZURRI BATTUTI DALLA RUSSIA NEI QUARTI DI FINALE

Kazan (Russia) – L’Italseven femminile sale sul podio delle Universiadi di Kazan ed ora, in attesa dell’ultima giornata di gara, non resta che

attendere per conoscere di quale metallo sarà la medaglia che le Azzurre di Andrea Di Giandomenico si metteranno al collo.

Nella seconda giornata di gara in Russia, l’Italia 7s femminile è stata protagonista di una splendida rimonta nei quarti di finale contro

l’Ucraina: sotto per 17-0 subito prima dell’intervallo, Barattin e compagne hanno dato fondo a tutta la loro grinta accorciando dapprima sul 17-7

a metà gara e dominando la ripresa con un parziale di 12-0 che ha consegnato loro la vittoria, 19-17, e la qualificazione alle semifinali.

Contro la Gran Bretagna, la 7s femminile ha invece imposto da subito gioco e personalità, allungando subito nel punteggio resistendo con grande

efficacia al tentativo di rimonta delle britanniche: 14-5 il risultato, che vale la qualificazione alla Finale per l’oro universitario che domani

mattina alle 12.30 locali (10.30 in Italia) vedrà le Azzurre affrontare la Russia, padrona di casa.

“L’entusiasmo di queste ragazze è contagioso, complimenti a loro e ad Andrea Di Giandomenico – ha commentato a fine giornata Orazio Arancio,

responsabile FIR per il rugby a sette – per il grande impegno e per il traguardo raggiungo. Questa squadra ha una gran voglia di vincere, può

contare su un tecnico preparato ed ottimo leader e su una tenacia fuori dal comune che accomuna tutta la squadra: rimontando l’Ucraina e superando

le britanniche hanno compiuto una grande impresa, facciamo tutti il tifo per loro in vista della Finale di domani contro le russe”.

Settimo posto finale, invece, per la selezione universitaria maschile, a cui è risultato fatale l’abbinamento nei quarti contro la Russia padrona

di casa: la squadra di Andy Vilk è stata travolta 39-0 e, svanite le chance di medaglia, ha finito per arrendersi 10-12 al Belgio nella semifinale

del Plate chiudendo così in settima posizione la propria avventura alle Universiadi di Kazan. A contendersi l’oro maschile, domani, la Francia e la

Russia.







Condividi Facebook Twitter Whatsapp