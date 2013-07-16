UNIVERSIADI, L'ITALDONNE IN FINALE CONTRO LA RUSSIA
di Redazione
16/07/2013
UNIVERSIADI, AZZURRE IN FINALE A KAZAN: BATTUTA LA GRAN BRETAGNA
DOMANI ORE 10.30 ITALIANE IL MATCH PER LA MEDAGLIA D’ORO CONTRO RUSSIA
MASCHILE, NIENTE DA FARE: AZZURRI BATTUTI DALLA RUSSIA NEI QUARTI DI FINALE
Kazan (Russia) – L’Italseven femminile sale sul podio delle Universiadi di Kazan ed ora, in attesa dell’ultima giornata di gara, non resta che
attendere per conoscere di quale metallo sarà la medaglia che le Azzurre di Andrea Di Giandomenico si metteranno al collo.
Nella seconda giornata di gara in Russia, l’Italia 7s femminile è stata protagonista di una splendida rimonta nei quarti di finale contro
l’Ucraina: sotto per 17-0 subito prima dell’intervallo, Barattin e compagne hanno dato fondo a tutta la loro grinta accorciando dapprima sul 17-7
a metà gara e dominando la ripresa con un parziale di 12-0 che ha consegnato loro la vittoria, 19-17, e la qualificazione alle semifinali.
Contro la Gran Bretagna, la 7s femminile ha invece imposto da subito gioco e personalità, allungando subito nel punteggio resistendo con grande
efficacia al tentativo di rimonta delle britanniche: 14-5 il risultato, che vale la qualificazione alla Finale per l’oro universitario che domani
mattina alle 12.30 locali (10.30 in Italia) vedrà le Azzurre affrontare la Russia, padrona di casa.
“L’entusiasmo di queste ragazze è contagioso, complimenti a loro e ad Andrea Di Giandomenico – ha commentato a fine giornata Orazio Arancio,
responsabile FIR per il rugby a sette – per il grande impegno e per il traguardo raggiungo. Questa squadra ha una gran voglia di vincere, può
contare su un tecnico preparato ed ottimo leader e su una tenacia fuori dal comune che accomuna tutta la squadra: rimontando l’Ucraina e superando
le britanniche hanno compiuto una grande impresa, facciamo tutti il tifo per loro in vista della Finale di domani contro le russe”.
Settimo posto finale, invece, per la selezione universitaria maschile, a cui è risultato fatale l’abbinamento nei quarti contro la Russia padrona
di casa: la squadra di Andy Vilk è stata travolta 39-0 e, svanite le chance di medaglia, ha finito per arrendersi 10-12 al Belgio nella semifinale
del Plate chiudendo così in settima posizione la propria avventura alle Universiadi di Kazan. A contendersi l’oro maschile, domani, la Francia e la
Russia.
DOMANI ORE 10.30 ITALIANE IL MATCH PER LA MEDAGLIA D’ORO CONTRO RUSSIA
MASCHILE, NIENTE DA FARE: AZZURRI BATTUTI DALLA RUSSIA NEI QUARTI DI FINALE
Kazan (Russia) – L’Italseven femminile sale sul podio delle Universiadi di Kazan ed ora, in attesa dell’ultima giornata di gara, non resta che
attendere per conoscere di quale metallo sarà la medaglia che le Azzurre di Andrea Di Giandomenico si metteranno al collo.
Nella seconda giornata di gara in Russia, l’Italia 7s femminile è stata protagonista di una splendida rimonta nei quarti di finale contro
l’Ucraina: sotto per 17-0 subito prima dell’intervallo, Barattin e compagne hanno dato fondo a tutta la loro grinta accorciando dapprima sul 17-7
a metà gara e dominando la ripresa con un parziale di 12-0 che ha consegnato loro la vittoria, 19-17, e la qualificazione alle semifinali.
Contro la Gran Bretagna, la 7s femminile ha invece imposto da subito gioco e personalità, allungando subito nel punteggio resistendo con grande
efficacia al tentativo di rimonta delle britanniche: 14-5 il risultato, che vale la qualificazione alla Finale per l’oro universitario che domani
mattina alle 12.30 locali (10.30 in Italia) vedrà le Azzurre affrontare la Russia, padrona di casa.
“L’entusiasmo di queste ragazze è contagioso, complimenti a loro e ad Andrea Di Giandomenico – ha commentato a fine giornata Orazio Arancio,
responsabile FIR per il rugby a sette – per il grande impegno e per il traguardo raggiungo. Questa squadra ha una gran voglia di vincere, può
contare su un tecnico preparato ed ottimo leader e su una tenacia fuori dal comune che accomuna tutta la squadra: rimontando l’Ucraina e superando
le britanniche hanno compiuto una grande impresa, facciamo tutti il tifo per loro in vista della Finale di domani contro le russe”.
Settimo posto finale, invece, per la selezione universitaria maschile, a cui è risultato fatale l’abbinamento nei quarti contro la Russia padrona
di casa: la squadra di Andy Vilk è stata travolta 39-0 e, svanite le chance di medaglia, ha finito per arrendersi 10-12 al Belgio nella semifinale
del Plate chiudendo così in settima posizione la propria avventura alle Universiadi di Kazan. A contendersi l’oro maschile, domani, la Francia e la
Russia.
Articolo Precedente
LA BENVENUTI ARBITRO NELLA FINALE 3°-4° POSTO ALLE UNIVERSIADI 2013
Articolo Successivo
VEA FEMI-CZ: INVITO CONFERENZA STAMPA DEL 22 LUGLIO 2013
Redazione