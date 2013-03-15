Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE] VIADANA, FATTA LA FORMAZIONE PER LA FINALE DEL TROFEO ECCELLENZA

[RUGBY NOTIZIE] VIADANA, FATTA LA FORMAZIONE PER LA FINALE DEL TROFEO ECCELLENZA

di Redazione 15/03/2013

VIADANA, FATTA LA FORMAZIONE PER LA FINALE DEL TROFEO ECCELLENZA



Viadana - Lo scacchiere del Rugby Viadana è pronto per la finale del Trofeo Eccellenza in programma domenica alle 15 (diretta TV Cremona 1, canale

211 del digitale terrestre) contro la formazione della Mantovani Lazio. I gialloneri scendono in campo con tre atleti in prima linea la cui età media

è di 22 anni. Nel XV titolare spicca la presenza di Liviu Pascu ad aumentare le opzioni in touche. Contestualmente il metamen del campionato Gonzalo

Padrò si sposta in sala motori in seconda linea, con l’ex Pelizzari terza centro. Nei trequarti il triangolo allargato è composto da Fenner,

Robertson e Sintich mentre la mediana è formata dal duo Apperley-Cowan. “Abbiamo preparato la partita come tutte le altre – sottolinea coach

Phillips – anche se siamo consapevoli che è una finale. Affrontiamo una formazione attrezzata negli avanti con un buon pacchetto di mischia e tra i

trequarti dovremo fare attenzione all’estro ed all’imprevedibilità di alcuni atleti bravi nell’uno contro uno come per esempio il centro Carl

Manu”. Tra primo e secondo tempo sarà prevista la sfida Under 12 tra Rugby Viadana e San Vito al Tagliamento (PN).



Rugby Viadana: Fenner; Robertson, Pavan G., Pizarro, Sintich; Apperley, Cowan; Pelizzari, Barbieri, Pascu; Padrò, Van Jaarsveld; Cagna, Denti (cap),

Cenedese

a disposizione: Santamaria, Marchini, Gilding, Moreschi, Santi, Bronzini, Cipriani, Albano







