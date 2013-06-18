Home Senza categoria VINCENZO IERACITANO RESPONSABILE MEDICO DEI MONDIALI 7s DI MOSCA

VINCENZO IERACITANO RESPONSABILE MEDICO DEI MONDIALI 7s DI MOSCA

di Redazione 18/06/2013

Genova – L’International Rugby Board, organo di governo del rugby mondiale, ha nominato il presidente della commissione medica federale Prof.

Vincenzo Ieracitano responsabile medico della Rugby World Cup Sevens in programma a Mosca dal 28 al 30 giugno.

Reduce dal successo nel Junior World Rugby Trophy con l’Italia U20, dove ha ricoperto il ruolo di medico di squadra degli Azzurrini, il Prof.

Ieracitano volerà nei prossimi giorni nella capitale russa per la rassegna iridata del rugby a sette che lancerà idealmente la disciplina verso i

Giochi Olimpici del 2016 a Rio de Janeiro.

“Il rugby a seven è uno sport in crescita, prossimo all’ingresso nei Giochi, e da uomo di sport in generale e di rugby in particolare non posso

che essere entusiasta di poter partecipare ai Mondiali di Mosca. Desidero ringraziare l’IRB per avermi designato per questa importante

manifestazione dove sarò impegnato, in particolare, nel garantire la corretta applicazione dei protocolli volti a tutelare il più efficacemente

possibile la saluto dei giocatori e delle giocatrici” ha dichiarato il medico genovese.







