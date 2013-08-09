WESTERN PROVINCE U19 SUPERA LA SELEZIONE AZZURRA U18 39-17 A CAPE TOWN
di Redazione
09/08/2013
Cape Town (Sudafrica) – Secondo stop, ma anche un nuovo pieno di esperienza, per la Selezione Italiana U18 di Massimo Brunello fermata questo
pomeriggio sul 39-17 da Western Province U19 a Cape Town.
Più maturi (tutti classe 1995), più fisici e più esperti – reduci dal successo nella Craven Week – i sudafricani hanno dovuto faticare non
poco, per tre quarti del match, per aver ragione del XV capitanato dal terza linea Pettinelli: a riposo sotto per 10-3, gli Azzurrini hanno pareggiato
in avvio di ripresa e solo nel finale hanno pagato la fatica, concedendo tre mete che hanno reso il passivo più pesante di quanto meritato.
“Peccato per l’ultimo quarto d’ora – ha commentato coach Brunello – in cui non siamo riusciti a mantenere il ritmo e forse abbiamo mollato
un po’ caratterialmente, ma nel complesso la gara di oggi rappresenta un’ottima esperienza per la squadra. Western Province è tradizionalmente la
selezione più forte del Sudafrica, abbiamo affrontato una squadra di età superiore alla nostra e non abbiamo sfigurato, anzi abbiamo imposto a
tratti il nostro gioco e mostrato buone cose. A breve-medio termine, la gara di oggi avrà un peso nella nostra maturazione”.
Il tour sudafricano dell’U18 prosegue con la terza tappa di martedì 13 agosto, a George, contro South Western Districts.
Cape Town, City Park Stadium – venerdì 9 agosto
No-cap match
Western Province Academy U19 v Selezione Italiana U18 39-17
Marcatori: p.t. 16’ m. WP tr. (7-0); 20’ cp. Mantelli (7-3); 35’ cp. WP (10-3); s.t. 6’ m. Bruno tr. Mantelli (10-10); 11’ m. WP tr.
(17-10); 13’ m. WP tr. (24-10); 15’ m. Bruno tr. Minozzi (24-17); 18’, 22’ e 28’ m. WP (39-17)
Selezione Italiana U18: Masato; Minozzi, Schiavo (19’ st. Rollo), Sperandio, Bruno (30’ st. Cicuttin); Mantelli (14’ st. Lamaro), Raffaele;
Pettinelli (cap), Broglia (34’ st. Basha), Ciotoli (32’ pt-5’ st. Pavesi, 32’ st. Baitieri); Fragnito (14’ st. Krumov), Mantegazza (24’
st. Ortis); Dal Sie (29’ st. Pavesi), Ferraro, Makelara
Cartellini: 32’ p.t. giallo Dal Sie (Italia)
