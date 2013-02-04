[RUGBY NOTIZIE/AUDIO] BEROT: &quot;SIAMO SULLA BUONA STRADA, MA C'E' ANCORA MOLTO DA FARE&quot;

Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE/AUDIO] BEROT: "SIAMO SULLA BUONA STRADA, MA C'E' ANCORA MOLTO DA FARE"

di Redazione 04/02/2013

TROIANI: “PIEDI PER TERRA, CONTRO LA SCOZIA VERIFICHEREMO NOSTRA MATURITA’”

Roma – Piscina, riunioni video e riposo per l’Italrugby all’indomani della vittoria contro la Francia nella prima giornata dell’RBS 6 Nazioni

2013. Venerdì gli Azzurri voleranno in Scozia, dove l’indomani sfideranno gli highlanders al Murrayfield Stadium di Edinburgo, e la preparazione al

secondo turno del Torneo, messa da parte la soddisfazione per la gara di ieri, è subito cominciata.

“L’ambiente è molto buono dopo la partita di ieri – ha detto l’assistente allenatore Philippe Berot incontrando la stampa in mattinata - ma

credo sia importante, adesso, non pensare di aver raggiunto un altissimo livello: abbiamo fatto una buona gara contro la Francia, ma dobbiamo ancora

mantenere lo spirito e l’umiltà di squadra in fase di costruzione. Siamo all’inizio di un cammino, ci sono ancora molte cose da fare ma siamo

sulla buona strada” ha spiegato l’ex internazionale francese.

“Effettivamente – ha detto il responsabile dei trequarti azzurri – siamo stati brillanti in fase di conservazione del pallone: qualcosa in

questo senso si era già visto a novembre, ieri abbiamo fatto un nuovo passo avanti in relazione alla qualità del nostro gioco. Ripeto, il nostro

rugby è ancora lontano dall’essere perfetto, dobbiamo migliorare attitudine e precisione e sabato andiamo a sfidare un avversario veloce e capace

di costruire del rugby interessante come la Scozia: sarà molto difficile”.

“Una vittoria come quella di ieri – ha sottolineato il team manager Luigi Troiani - porta tanto entusiasmo e tanta attenzione ma, come ci siamo

detti da subito in gruppo, è fondamentale rimanere con i piedi per terra: il Torneo è appena iniziato e sabato avremo una gara ancora più dura di

quella di ieri. Giocheremo in un ambiente sportivamente ostile come Murrayfield, per questo ci siamo messi subito al lavoro per recuperare e preparare

la partita nel migliore dei modi”.

“La vittoria di ieri – ha detto Troiani, 47 caps con l’Italia a cavallo tra gli Anni 80 e ’90 – conferma una volta di più che il lavoro

paga. I ragazzi hanno capito da subito che tramite il lavoro ed il rugby proposto dal CT era possibile avvicinare le grandi potenze: è vero che

stiamo progredendo gara dopo gara ma è anche vero che c’è ancora molta strada da percorrere. Certo le performance come quella contro la Francia

fanno bene al morale e sono un ulteriore stimolo a migliorare”.

Il successo sui transalpini ha regalato agli Azzurri il Trofeo Garibaldi ed un notevole carico di aspettative per il prosieguo del Torneo da parte di

opinione pubblico e media: “Stiamo maturando, ho fiducia circa la capacità del gruppo di gestire la pressione e circa la consapevolezza di tutti

noi che ogni distrazione verrebbe pagata cara. Sappiamo di aver intrapreso un nuovo cammino, sabato potremo capire se c’è la maturità giusta per

arrivare a grandissimi risultati”.

Domani l’Italia, dopo una seduta mattutina in palestra, tornerà sul campo per un primo allenamento di preparazione alla gara contro la Scozia.

L’annuncio della formazione titolare per la partita contro la Scozia è fissato alle 14.30 di giovedì.





