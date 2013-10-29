[RUGBY NOTIZIE/AUDIO] BORTOLAMI GUARDA AI TEST DI NOVEMBRE: &quot;L'OBIETTIVO E' PROGREDIRE&quot;

Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE/AUDIO] BORTOLAMI GUARDA AI TEST DI NOVEMBRE: "L'OBIETTIVO E' PROGREDIRE"

[RUGBY NOTIZIE/AUDIO] BORTOLAMI GUARDA AI TEST DI NOVEMBRE: "L'OBIETTIVO E' PROGREDIRE"

di Redazione 29/10/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

BORTOLAMI GUARDA AI TEST DI NOVEMBRE: “L’OBIETTIVO E’ PROGREDIRE”

BERNABO’ SOGNA LA GARA DI ROMA: “FANTASTICO GIOCARE ALL’OLIMPICO”



Roma – Con 97 caps all’attivo, 38 dei quali come capitano dell’Italia, Marco Bortolami è uno dei veterani del gruppo azzurro che, agli ordini

del CT Brunel, sta ultimando al CPO “Giulio Onesti” di Roma la preparazione ai Cariparma Test Match.



Domani la lista dei convocati per le sfide d’autunno che scattano il 9 novembre all’Olimpico di Torino scenderà da trentasei a trenta in vista

del raduno di domenica nel capoluogo sabaudo in vista della sfida ai Wallabies “ma già in questi giorni stiamo facendo sul serio” spiega

Bortolami, capitano delle Zebre reduci dal pareggio interno in RaboDirect Pro12 contro gli Scarlets gallesi.



“Stiamo già lavorando su attacco e difesa, c’è voglia di avvicinarsi al meglio alle sfide di novembre: il tour estivo non è stato semplice ma

questo ha portato stimoli per fare bene nelle settimane che arrivano. L’obiettivo di tutti noi è continuare a progredire – ha detto Bortolami in

conferenza stampa oggi a Roma – sia individualmente che come collettivo”.



Da undici anni nel giro azzurro, Bortolami parla di “un gruppo di qualità per queste partite, un mix eterogeneo di atleti esperti e giovani

emergenti. Toccherà a Brunel scegliere per il meglio ma sono sicuro che i tanti giovani che stanno trovando spazio in Nazionale avranno le occasioni

per dimostrarsi all’altezza”.



Trevisan delle Zebre, Campagnaro dalla Benetton Treviso e Allan dal Perpignan sono i tre esordienti del gruppo che, domani, potrebbero vedersi

confermare nei trenta per novembre: “Trevisan è mio compagno di squadra, lo conosco bene. Campagnaro sta dimostrando con Treviso di essere un

atleta di buon livello, deve ancora muovere i primi passi internazionali ma si sta mettendo in evidenza nel rugby che conta. Allan non lo conoscevo,

ma l’ho visto bene in allenamento e, se Brunel lo ha scelto, è perché ha visto in lui potenzialità importanti”.



Contro l’Argentina all’Olimpico, nell’ultimo gara d’autunno, per Bortolami potrebbe arrivare il cap numero cento: “Sono scaramantico, ne

parliamo più in là. Una partita alla volta…”



Audio Marco Bortolami – martedì 29 ottobre



Audio Valerio Bernabò – martedì 29 ottobre



Per Valerio Bernabò, compagno di reparto di Bortolami in Nazionale ed unico romano del gruppo, la sfida all’Argentina potrebbe invece segnare

l’esordio sul prato dell’impianto-simbolo della Capitale: “L’importante è farsi trovare pronti, poi sarà il CT a fare le scelte. Io posso

solo essere felice di essere qui, come ogni volta in cui sono stato chiamato a vestire l’azzurro. Dopo il tour estivo punto a confermarmi, a dare

tutto me stesso se me ne sarà data la possibilità. Certo, per me, l’idea di giocare all’Olimpico contro i Pumas è entusiasmante. Roma è la mia

casa, qui ci sono la mia famiglia ed i miei amici: sarebbe speciale”.







Condividi Facebook Twitter Whatsapp