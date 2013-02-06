DERBYSHIRE: "PENSIAMO SOLO ALLA SCOZIA, OGNI GARA HA LA SUA STORIA"
di Redazione
CANALE: "VIETATO SOTTOVALUTARLI, CONTRO L'INGHILTERRA HANNO MOSTRATO OTTIME COSE" Roma – Allenamento per reparti e sedute mattutine in palestra, oggi a Roma, per la Nazionale Italiana Rugby che ha iniziato il conto alla rovescia verso la partita di sabato a Murrayfield contro la Scozia, seconda giornata di un RBS 6 Nazioni che ha visto gli Azzurri del CT Brunel esordire davanti al pubblico di casa dell'Olimpico superando 23-18 la Francia. Un successo che gli Azzurri hanno voluto lasciarsi subito alle spalle, focalizzandosi immediatamente sulla trasferta al di là del Vallo di Adriano: "Ogni gara ha la sua storia – ha detto il flanker Paul Derbyshire oggi nel quotidiano incontro con i media – e noi oggi siamo concentrati solo sulla storia. Chiaro, la vittoria con la Francia ed i complimenti del mondo del rugby hanno dato entusiasmo ma prendere con le molle la trasferta di sabato sarebbe l'errore più grande che potremmo commettere. Sabato sarà tutto diverso e, ad Edinburgo, la Scozia è una delle squadre più forti al mondo". Rientrato nel gruppo dopo oltre un anno ai margini per una serie di infortuni, Derbyshire è entrato in campo nella ripresa all'Olimpico bissando così l'apparizione del 2011 quando fu tra gli uomini in campo al momento del fischio finale della vittoria sulla Francia colta al Flaminio: "Gli scozzesi a casa loro sono dei veri leoni – ammette il terza linea di Cecina – e per questo dovremo essere aggressivi da subito, sfruttare le qualità offensive che sono molto migliorate. Partiamo concentrati e vediamo come va alla fine". CLICCA QUI PER L'AUDIO INTERVISTA A PAUL DERBYSHIRE ( https://soundcloud.com/federugby/paul-derbyshire-intervista-del ) CLICCA QUI PER L'AUDIO INTERVISTA A GONZALO CANALE ( http://soundcloud.com/federugby/gonzalo-canale-intervista-del ) "La vittoria sulla Francia non ci ha sorpresi – ha aggiunto – perché questa Italia conosce il proprio potenziale e tanti giocatori, con l'esperienza in PRO12, sono cresciuti molto. Adesso cerchiamo di correggere gli errori fatti con la Francia, specialmente in chiave difensiva, perché il Torneo è ancora lungo e noi vogliamo fare sempre meglio". Gonzalo Canale, a sua volta entrato nella fase finale della battaglia dell'Olimpico dopo aver saltato per problemi muscolari la finestra internazionale di novembre, potrebbe essere uno dei pochi reduci della vittoria scozzese del 2007 – l'unica ottenuta in trasferta dall'Italia nel Torneo – ad essere in campo sabato: "Un bellissimo ricordo, una splendida vittoria colta con tanta fortuna grazie a quelle tre mete in sei minuti. Ci lanciò verso il quarto posto finale nel Torneo che rimane il nostro miglior piazzamento. Sabato sarà diverso, la Scozia contro gli inglesi la settimana scorsa ha sofferto ma ha anche avuto dei momenti in cui ha espresso un ottimo rugby, hanno diversi giocatori di altissimo livello, capaci di fare la differenza, e ci aspetta una nuova guerra sul campo. Guai a sottovalutarli, hanno perso contro una grande Inghilterra che è tra le favorite per il titolo".
