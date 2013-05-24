[RUGBY NOTIZIE/AUDIO] ECCELLENZA, DOMANI LA FINALE SCUDETTO: PRATO E MOGLIANO INSEGUONO IL PRIMO TITOLO
di Redazione
24/05/2013
ECCELLENZA, PRATO E MOGLIANO SI SFIDANO PER LO SCUDETTO NUMERO 83
DOMANI AL “CHERSONI” LA FINALE TITOLO, DIRETTA RAI SPORT 2 DALLE 16.30
PRIMA FINALE IN DIRETTA TWITTER, #FINALEECCELLENZA E #PRAvMOG GLI HASHTAG
Prato – Ultimi ottanta minuti, i più importanti della stagione: il Campionato Italiano d’Eccellenza assegna domani l’ottantatreesimo scudetto
che, comunque vada, troverà posto sulle maglie di una formazione che mai in passato si è laureata Campione d’Italia.
Allo Stadio “Enrico Chersoni” di Prato il tricolore è in palio tra gli Estra I Cavalieri, padroni di casa in virtù della miglior classifica in
regular season, ed il Marchiol Mogliano alla prima finalissima della propria storia.
L’incontro sarà trasmesso in diretta da Rai Sport 2 a partire dalle 16.30, con calcio d’inizio alle 16.40.
La finale scudetto andrà in onda anche in streaming web sul portale raisport.rai.it, mentre sul sito internet federale www.federugby.it sarà
disponibile la diretta testuale.
Per la prima volta, una Finale del massimo campionato potrà essere seguita anche da tutti i followers del rugby italiano: sull’account Twitter di
FIR, @Federugby, gli aggiornamenti dal “Chersoni” saranno costanti. Gli hashtag ufficiali sono #FinaleEccellenza e #PravMog.
Se per il Mogliano di Casellato la finalissima di domani rappresenta una “prima” assoluta, per il XV di De Rossi e Frati si tratta invece del
secondo appuntamento consecutivo con il titolo italiano dopo la serie persa per 2-0 l’anno scorso contro il Cammi Calvisano, costretto la settimana
scorsa ad abdicare proprio dai Cavalieri: “La finale si avvicina e l’adrenalina aumenta” ha detto Andrea De Rossi, che con Frati ha guidato in
questi anni la formazione toscana e che, scudetto o meno, siederà la prossima stagione sulla panchina del Rovigo. “Siamo ad un passo dal toccare
con mano un sogno, quello di portare lo scudetto a Prato: l’anno scorso era l’obiettivo, ed è sfumato contro Calvisano. Quest’anno non
partivamo favoriti e forse non ci aspettavamo di arrivare sin qui – ha detto l’ex capitano azzurro – ma ora viviamo questo momento al massimo.
Abbiamo recuperato dalle fatiche fisiche e mentali della semifinale di domenica, curato i dettagli, analizzato il Mogliano: avranno dalla loro tanti
tifosi al seguito e proveranno a prendersi un titolo che meriterebbero pienamente. Noi punteremo a fare lo stesso: giochiamo in casa, al Chersoni non
abbiamo mai perso e vogliamo mantenere questa imbattibilità, lasciare a questa città che ci ha accolti in questi anni qualcosa di indimenticabile”
Clicca qui per l’audio-intervista ad Andrea De Rossi
Anche per Umberto Casellato, tecnico del Marchiol, indipendentemente dal risultato la prima finalissima di carriera coinciderà con l’addio alla
panchina trevigiana: “Questa Finale ripaga degli sforzi che Club, staff e giocatori hanno fatto in questi anni, è un traguardo fantastico per noi
dopo la semifinale del 2012. Per tanti ragazzi ed anche per me è la prima finale della carriera ma siamo sereni, Mogliano è un ambiente fantastico
per lavorare. Sappiamo che non sarà facile, Prato ha fatto una stagione più regolare della nostra, hanno la miglior difesa del campionato e giocano
in casa, dove in campionato abbiamo subito una pesante sconfitta (33-3 il 6 gennaio ndr). Il clima sarà fondamentale, credo che difficilmente si
potrà giocare al largo e sarà una battaglia tra gli avanti e nel gioco al piede. Giocare in casa per I Cavalieri sarà sicuramente un vantaggio, se
devo fare un pronostico dico 60-40 per loro, ma noi siamo sereni, motivati e pronti a giocarci questa partita. In bocca al lupo a Frati e De Rossi per
la loro avventura a Rovigo: conosco la piazza, ho raggiunto una semifinale coi Bersaglieri, in Italia non c’è città in grado di regalare le stesse
soddisfazioni ad un allenatore”.
Clicca qui per l’audio-intervista ad Umberto Casellato
A ventiquattro ore dal calcio d’inizio affidato al padovano Giuseppe Vivarini, al debutto in una finale per il titolo dopo aver diretto quest’anno
anche in RaboDirect PRO12, il “Chersoni” di Prato sembra destinato al tutto esaurito, con pubblico pratese certamente in maggioranza ed un folto
gruppo di supporters moglianesi in arrivo dalla Marca. I biglietti (12€ intero, 10€ ridotto, gratis gli U16) possono essere acquistati online
(www.bookingshow.com) o prenotati scrivendo all’indirizzo email [email protected]
Queste le formazioni domani in campo al “Chersoni”:
Prato, Stadio “Enrico Chersoni” – sabato 25 maggio, ore 16.40
Eccellenza, Finale – diretta Rai Sport 2
Estra I Cavalieri Prato v Marchiol Mogliano
Estra I Cavalieri Prato: Ngawini; Siale, Majstorovic, McCann, Ragusi; Vezzosi, Patelli (cap); Bernini, Saccardo, Ruffolo; Nifo, Cavalieri; Roan,
Giovanchelli, Borsi
a disposizione: Balboni, Lupetti, Boggiani, Del Nevo, Frati, Matzeu, Tempestini, Garfagnoli
all. De Rossi/Frati
Marchiol Mogliano: Galon; Onori, Ceccato E., Nathan, Fadalti; Rodriguez, Lucchese; Steyn, Barbini Mar., Candiago E. (cap); Swanepoel, Pavanello E.;
Ceccato A., Gianesini, Costa-Repetto
a disposizione: da definire
all. Casellato
arb. Vivarini (Padova)
g.d.l. Mitrea (Treviso), Franzoi (Venezia)
quarto uomo: Cusano (Vicenza)
TMO: Damasco (Napoli)
Precedenti 2012/2013
Estra I Cavalieri Prato v Marchiol Mogliano 33-3 – 10/a giornata, 06.01.13
Marchiol Mogliano v Estra I Cavalieri Prato 30-24 – 21/a giornata 27.04.13
Precedenti assoluti
Giocate: 14
Vittorie Prato: 10 (6 in casa, 4 in trasferta)
Vittorie Mogliano: 4 (3 in casa, 1 in trasferta)
Punti segnati Prato: 360
Punti segnati Mogliano: 232
Così in semifinale (and/rit)
Marchiol Mogliano v Rugby Viadana 18-8/13-6
Estra I Cavalieri Prato v Cammi Calvisano 24-6/14-6
Biglietteria
I biglietti per la Finale del massimo campionato possono essere prenotati tramite email ([email protected]) o acquistati presso la sede sociale de
I Cavalieri in via Didaco Bessi 5 o pressi i rivenditori autorizzati Booking Show cliccando sul link sottostante
http://www.bookingshow.com/spettacolo/descrizione.asp?idevento=40251
I prezzi sono 12€ per il biglietto intero e 10€ per le donne, mentre agli U16 è riservato l’ingresso omaggio.
Finale in TV
Diretta Rai Sport 2 dalle ore 16.30
Telecronaca di Riccardo Pescante, commento tecnico di Andrea Gritti
Finale sul web
Diretta streaming sul portale raisport.rai.it
Diretta testuale su Federugby.it
Live-tweeting su twitter.com/Federugby (@Federugby): hashtag ufficiali #FinaleEccellenza #PravMog
DOMANI AL “CHERSONI” LA FINALE TITOLO, DIRETTA RAI SPORT 2 DALLE 16.30
PRIMA FINALE IN DIRETTA TWITTER, #FINALEECCELLENZA E #PRAvMOG GLI HASHTAG
Prato – Ultimi ottanta minuti, i più importanti della stagione: il Campionato Italiano d’Eccellenza assegna domani l’ottantatreesimo scudetto
che, comunque vada, troverà posto sulle maglie di una formazione che mai in passato si è laureata Campione d’Italia.
Allo Stadio “Enrico Chersoni” di Prato il tricolore è in palio tra gli Estra I Cavalieri, padroni di casa in virtù della miglior classifica in
regular season, ed il Marchiol Mogliano alla prima finalissima della propria storia.
L’incontro sarà trasmesso in diretta da Rai Sport 2 a partire dalle 16.30, con calcio d’inizio alle 16.40.
La finale scudetto andrà in onda anche in streaming web sul portale raisport.rai.it, mentre sul sito internet federale www.federugby.it sarà
disponibile la diretta testuale.
Per la prima volta, una Finale del massimo campionato potrà essere seguita anche da tutti i followers del rugby italiano: sull’account Twitter di
FIR, @Federugby, gli aggiornamenti dal “Chersoni” saranno costanti. Gli hashtag ufficiali sono #FinaleEccellenza e #PravMog.
Se per il Mogliano di Casellato la finalissima di domani rappresenta una “prima” assoluta, per il XV di De Rossi e Frati si tratta invece del
secondo appuntamento consecutivo con il titolo italiano dopo la serie persa per 2-0 l’anno scorso contro il Cammi Calvisano, costretto la settimana
scorsa ad abdicare proprio dai Cavalieri: “La finale si avvicina e l’adrenalina aumenta” ha detto Andrea De Rossi, che con Frati ha guidato in
questi anni la formazione toscana e che, scudetto o meno, siederà la prossima stagione sulla panchina del Rovigo. “Siamo ad un passo dal toccare
con mano un sogno, quello di portare lo scudetto a Prato: l’anno scorso era l’obiettivo, ed è sfumato contro Calvisano. Quest’anno non
partivamo favoriti e forse non ci aspettavamo di arrivare sin qui – ha detto l’ex capitano azzurro – ma ora viviamo questo momento al massimo.
Abbiamo recuperato dalle fatiche fisiche e mentali della semifinale di domenica, curato i dettagli, analizzato il Mogliano: avranno dalla loro tanti
tifosi al seguito e proveranno a prendersi un titolo che meriterebbero pienamente. Noi punteremo a fare lo stesso: giochiamo in casa, al Chersoni non
abbiamo mai perso e vogliamo mantenere questa imbattibilità, lasciare a questa città che ci ha accolti in questi anni qualcosa di indimenticabile”
Clicca qui per l’audio-intervista ad Andrea De Rossi
Anche per Umberto Casellato, tecnico del Marchiol, indipendentemente dal risultato la prima finalissima di carriera coinciderà con l’addio alla
panchina trevigiana: “Questa Finale ripaga degli sforzi che Club, staff e giocatori hanno fatto in questi anni, è un traguardo fantastico per noi
dopo la semifinale del 2012. Per tanti ragazzi ed anche per me è la prima finale della carriera ma siamo sereni, Mogliano è un ambiente fantastico
per lavorare. Sappiamo che non sarà facile, Prato ha fatto una stagione più regolare della nostra, hanno la miglior difesa del campionato e giocano
in casa, dove in campionato abbiamo subito una pesante sconfitta (33-3 il 6 gennaio ndr). Il clima sarà fondamentale, credo che difficilmente si
potrà giocare al largo e sarà una battaglia tra gli avanti e nel gioco al piede. Giocare in casa per I Cavalieri sarà sicuramente un vantaggio, se
devo fare un pronostico dico 60-40 per loro, ma noi siamo sereni, motivati e pronti a giocarci questa partita. In bocca al lupo a Frati e De Rossi per
la loro avventura a Rovigo: conosco la piazza, ho raggiunto una semifinale coi Bersaglieri, in Italia non c’è città in grado di regalare le stesse
soddisfazioni ad un allenatore”.
Clicca qui per l’audio-intervista ad Umberto Casellato
A ventiquattro ore dal calcio d’inizio affidato al padovano Giuseppe Vivarini, al debutto in una finale per il titolo dopo aver diretto quest’anno
anche in RaboDirect PRO12, il “Chersoni” di Prato sembra destinato al tutto esaurito, con pubblico pratese certamente in maggioranza ed un folto
gruppo di supporters moglianesi in arrivo dalla Marca. I biglietti (12€ intero, 10€ ridotto, gratis gli U16) possono essere acquistati online
(www.bookingshow.com) o prenotati scrivendo all’indirizzo email [email protected]
Queste le formazioni domani in campo al “Chersoni”:
Prato, Stadio “Enrico Chersoni” – sabato 25 maggio, ore 16.40
Eccellenza, Finale – diretta Rai Sport 2
Estra I Cavalieri Prato v Marchiol Mogliano
Estra I Cavalieri Prato: Ngawini; Siale, Majstorovic, McCann, Ragusi; Vezzosi, Patelli (cap); Bernini, Saccardo, Ruffolo; Nifo, Cavalieri; Roan,
Giovanchelli, Borsi
a disposizione: Balboni, Lupetti, Boggiani, Del Nevo, Frati, Matzeu, Tempestini, Garfagnoli
all. De Rossi/Frati
Marchiol Mogliano: Galon; Onori, Ceccato E., Nathan, Fadalti; Rodriguez, Lucchese; Steyn, Barbini Mar., Candiago E. (cap); Swanepoel, Pavanello E.;
Ceccato A., Gianesini, Costa-Repetto
a disposizione: da definire
all. Casellato
arb. Vivarini (Padova)
g.d.l. Mitrea (Treviso), Franzoi (Venezia)
quarto uomo: Cusano (Vicenza)
TMO: Damasco (Napoli)
Precedenti 2012/2013
Estra I Cavalieri Prato v Marchiol Mogliano 33-3 – 10/a giornata, 06.01.13
Marchiol Mogliano v Estra I Cavalieri Prato 30-24 – 21/a giornata 27.04.13
Precedenti assoluti
Giocate: 14
Vittorie Prato: 10 (6 in casa, 4 in trasferta)
Vittorie Mogliano: 4 (3 in casa, 1 in trasferta)
Punti segnati Prato: 360
Punti segnati Mogliano: 232
Così in semifinale (and/rit)
Marchiol Mogliano v Rugby Viadana 18-8/13-6
Estra I Cavalieri Prato v Cammi Calvisano 24-6/14-6
Biglietteria
I biglietti per la Finale del massimo campionato possono essere prenotati tramite email ([email protected]) o acquistati presso la sede sociale de
I Cavalieri in via Didaco Bessi 5 o pressi i rivenditori autorizzati Booking Show cliccando sul link sottostante
http://www.bookingshow.com/spettacolo/descrizione.asp?idevento=40251
I prezzi sono 12€ per il biglietto intero e 10€ per le donne, mentre agli U16 è riservato l’ingresso omaggio.
Finale in TV
Diretta Rai Sport 2 dalle ore 16.30
Telecronaca di Riccardo Pescante, commento tecnico di Andrea Gritti
Finale sul web
Diretta streaming sul portale raisport.rai.it
Diretta testuale su Federugby.it
Live-tweeting su twitter.com/Federugby (@Federugby): hashtag ufficiali #FinaleEccellenza #PravMog
Articolo Precedente
[NOTA PER LE REDAZIONI] FINALE ECCELLENZA 2012/2013, CARTELLA STAMPA ONLINE
Articolo Successivo
[RUGBY NOTIZIE] ITALIA EMERGENTI, SGORLON SCEGLIE IL GRUPPO PER LA NATIONS CUP
Redazione