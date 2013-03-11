Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

[RUGBY NOTIZIE/AUDIO] IL PRESIDENTE CONI MALAGO' INCONTRA GLI AZZURRI: &quot;IERI UNA GRANDE PROVA&quot;

Redazione Avatar

di Redazione

11/03/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE – AGGIORNAMENTO 12/13 MARZO
Cari colleghi,
il programma stampa della Squadra Nazionale per le giornate di martedì 12 e mercoledì 13 è aggiornato come segue. Ci scusiamo per eventuali disagi
arrecati.
Martedì 12 marzo
ore 13.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula 5
Incontro stampa – tre giocatori
ore 15.30 – Roma, CPO “Giulio Onesti”
Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’
Mercoledì 13 marzo
Giornata di recupero – nessun incontro stampa
Eventuali variazioni al programma di giovedì e venerdì verranno comunicate successivamente.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.


Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

[RUGBY NOTIZIE/AUDIO] IL PRESIDENTE CONI MALAGO' INCONTRA GLI AZZURRI: &quot;IERI UNA GRANDE PROVA&quot;

Articolo Successivo

[RUGBY NOTIZIE/AUDIO] IL PRESIDENTE CONI MALAGO' INCONTRA GLI AZZURRI: &quot;IERI UNA GRANDE PROVA&quot;

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019