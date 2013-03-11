[RUGBY NOTIZIE/AUDIO] IL PRESIDENTE CONI MALAGO' INCONTRA GLI AZZURRI: &quot;IERI UNA GRANDE PROVA&quot;

Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE/AUDIO] IL PRESIDENTE CONI MALAGO' INCONTRA GLI AZZURRI: "IERI UNA GRANDE PROVA"

[RUGBY NOTIZIE/AUDIO] IL PRESIDENTE CONI MALAGO' INCONTRA GLI AZZURRI: "IERI UNA GRANDE PROVA"

di Redazione 11/03/2013

PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE – AGGIORNAMENTO 12/13 MARZO

Cari colleghi,

il programma stampa della Squadra Nazionale per le giornate di martedì 12 e mercoledì 13 è aggiornato come segue. Ci scusiamo per eventuali disagi

arrecati.

Martedì 12 marzo

ore 13.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula 5

Incontro stampa – tre giocatori

ore 15.30 – Roma, CPO “Giulio Onesti”

Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’

Mercoledì 13 marzo

Giornata di recupero – nessun incontro stampa

Eventuali variazioni al programma di giovedì e venerdì verranno comunicate successivamente.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.







