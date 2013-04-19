Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE/AUDIO] ITALDONNE, DOMANI A MADRID VIA ALLE QUALIFICAZIONI IRIDATE

[RUGBY NOTIZIE/AUDIO] ITALDONNE, DOMANI A MADRID VIA ALLE QUALIFICAZIONI IRIDATE

di Redazione 19/04/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

ITALDONNE, DOMANI A MADRID VIA ALLE QUALIFICAZIONI IRIDATE

AZZURRE SUBITO IN CAMPO CONTRO SAMOA, SCELTA LA FORMAZIONE

COACH DI GIANDOMENICO: “L’ORGANIZZAZIONE DI GIOCO SARA’ CHIAVE DEL MATCH”

Roma – Andrea Di Giandomenico, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Femminile, ha annunciato la formazione che domani alle ore 14.00

all’Estadio Universitario di Madrid affronterà Samoa nel primo incontro del torneo di qualificazione alla Women Rugby World Cup “Francia 2014”.



Il coach aquilano delle Azzurre conferma pressochè integralmente la squadra vista in campo a Parabiago contro l’Irlanda nell’ultimo turno del 6

Nazioni con l’unica novità di Cecilia Zublena che prende il posto sin dall’inizio di capitan Silvia Gaudino che parte precauzionalmente dalla

panchina per un problema muscolare: i gradi vanno, per la gara con Samoa, alla veterana Paola Zangirolami, schierata come sempre primo centro e per

molte stagioni capitano dell’Italdonne. Tra i trequarti, avvicendamento tra Cioffi e Veronese che si scambiano di ruolo: l’atleta della Red&Blu

parte secondo centro, la padovana prende posto all’ala.

“Speravamo di chiudere il discorso qualificazione centrando la terza piazza al 6 Nazioni, purtroppo non è andata così ed adesso affrontiamo il

torneo di Madrid con l’obiettivo di conquistare il biglietto per i Mondiali francesi dell’anno prossimo” ha dichiarato oggi, alla vigilia del

match, coach Andrea Di Giandomenico.

Clicca qui per l’audio intervista ad Andrea Di Giandomenico

“Siamo stati protagonisti di un ottimo 6 Nazioni, è mancato poco non solo per qualificarci ma anche per puntare ben più in alto: stiamo lavorando

per trovare quello che ancora manca, questo torneo di qualificazione servirà a concretizzare il lavoro fatto. Sapevamo che questo sarebbe stato un

anno decisivo per la crescita della squadra, ora è il momento di tirare le somme” ha detto il coach aquilano delle Azzurre.

“Samoa è un punto interrogativo, ma possiamo immaginare che per fisicità e tipo di gioco non differiranno molto dalle altre squadre isolane:

contrapporre la nostra organizzazione di gioco e la nostra capacità di essere squadra sarà la chiave del match. Partiamo con Silvia Gaudino a riposo

precauzionale – ha concluso il tecnico dell’Italdonne – ma Paola Zangirolami conosce bene il ruolo, ha esperienza. Mandiamo in campo dal primo

minuto una squadra collaudata, l’ideale per iniziare questa competizione”.

Questa la formazione dell’Italia femminile:

15 Manuela FURLAN (Benetton Treviso)

14 Michela SILLARI (Rugby Colorno)

13 Maria Grazia CIOFFI (Red&Blu Rugby)

12 Paola ZANGIROLAMI (Valsugana Rugby Padova) - capitano

11 Maria Diletta VERONESE (Valsugana Rugby Padova)

10 Veronica SCHIAVON (Sitam Riviera del Brenta)

9 Sara BARATTIN (Rugby Casale)

8 Flavia SEVERIN (Benetton Treviso)

7 Cecilia ZUBLENA (Sassenage Isere)

6 Michela ESTE (Benetton Treviso)

5 Alice TREVISAN (Sitam Riviera del Brenta)

4 Cristina MOLIC (Sitam Riviera del Brenta)

3 Lucian GAI (Sitam Riviera del Brenta)

2 Melissa BETTONI (Sassenage Isere)

1 Marta FERRARI (Sitam Riviera del Brenta)

a disposizione

16 Awa COULIBALY (Rugby Monza 1949)

17 Debora BALLARINI (Mustang Rugby Pesaro)

18 Sara ZANON (Benetton Treviso)

19 Alessia PANTAROTTO (Sitam Riviera del Brenta)

20 Ilaria ARRIGHETTI (Rugby Monza 1949)

21 Silvia GAUDINO (Rugby Monza 1949)

22 Michela TONDINELLI (Benetton Treviso)

23 Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova)

all. Andrea Di Giandomenico

Calendario Torneo di qualificazione WRWC – Madrid 20/27 aprile

20 aprile – Italia v Samoa

23 aprile – Italia v Scozia

27 aprile – Spagna v Italia







Condividi Facebook Twitter Whatsapp