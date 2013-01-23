[RUGBY NOTIZIE/AUDIO] ITALDONNE, L'EMOZIONE DI CAPITAN GAUDINO PER IL TORNEO CHE PARTE DA ROVATO
di Redazione
23/01/2013
ITALDONNE, L’EMOZIONE DI CAPITAN GAUDINO PER IL TORNEO CHE PARTE DA ROVATO
Londra – Primo 6 Nazioni con i gradi di capitano per Silvia Gaudino, numero otto del Rugby Monza, che insieme al CT dell’Italdonne Andrea Di
Giandomenico ha preso parte oggi alla conferenza stampa di presentazione del 6 Nazioni 2013 all’Hurlingham Club di Londra.
“Sono emozionata, inutile nasconderlo – ha detto la terza linea lombarda – ma non perdo di vista i nostri obiettivi. Chiudere al quarto posto si
può ed è fondamentale per la qualificazione ai Mondiali 2014. Si parte da Rovato, contro la Francia: l’anno scorso abbiamo trovato tanto affetto
su quel campo, sarà così anche quest’anno e ci aiuterà a fare una grande partita, come spesso ci è successo in casa contro le francesi. Sarà
una gara dura – ha detto la Gaudino – ma il fattore campo può venire in nostro aiuto”.
“Obiettivi minimi? Puntiamo come detto al quarto posto, possiamo raggiungerlo vincendo in Scozia e battendo il Galles in casa a Benevento.
L’Inghilterra è onestamente di un livello superiore, l’Irlanda è in crescita ma anche contro di loro daremo il meglio per essere competitive”.
Lucido e determinato coach Di Giandomenico: “Siamo più pronti che in passato grazie alle due partite di novembre contro gli USA e la Spagna,
speriamo che questi due test siano importanti per trovare subito il passo giusto nel Torneo”.
CLICCA QUI PER L’INTERVISTA AD ANDREA DI GIANDOMENICO
CLICCA QUI PER L’INTERVISTA A SILVIA GAUDINO
