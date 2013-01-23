Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE/AUDIO] ITALDONNE, L'EMOZIONE DI CAPITAN GAUDINO PER IL TORNEO CHE PARTE DA ROVATO

[RUGBY NOTIZIE/AUDIO] ITALDONNE, L'EMOZIONE DI CAPITAN GAUDINO PER IL TORNEO CHE PARTE DA ROVATO

di Redazione 23/01/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

ITALDONNE, L’EMOZIONE DI CAPITAN GAUDINO PER IL TORNEO CHE PARTE DA ROVATO

Londra – Primo 6 Nazioni con i gradi di capitano per Silvia Gaudino, numero otto del Rugby Monza, che insieme al CT dell’Italdonne Andrea Di

Giandomenico ha preso parte oggi alla conferenza stampa di presentazione del 6 Nazioni 2013 all’Hurlingham Club di Londra.

“Sono emozionata, inutile nasconderlo – ha detto la terza linea lombarda – ma non perdo di vista i nostri obiettivi. Chiudere al quarto posto si

può ed è fondamentale per la qualificazione ai Mondiali 2014. Si parte da Rovato, contro la Francia: l’anno scorso abbiamo trovato tanto affetto

su quel campo, sarà così anche quest’anno e ci aiuterà a fare una grande partita, come spesso ci è successo in casa contro le francesi. Sarà

una gara dura – ha detto la Gaudino – ma il fattore campo può venire in nostro aiuto”.

“Obiettivi minimi? Puntiamo come detto al quarto posto, possiamo raggiungerlo vincendo in Scozia e battendo il Galles in casa a Benevento.

L’Inghilterra è onestamente di un livello superiore, l’Irlanda è in crescita ma anche contro di loro daremo il meglio per essere competitive”.

Lucido e determinato coach Di Giandomenico: “Siamo più pronti che in passato grazie alle due partite di novembre contro gli USA e la Spagna,

speriamo che questi due test siano importanti per trovare subito il passo giusto nel Torneo”.

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA AD ANDREA DI GIANDOMENICO

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA A SILVIA GAUDINO





Condividi Facebook Twitter Whatsapp