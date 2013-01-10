[RUGBY NOTIZIE/AUDIO] ITALIA U20, I 30 AZZURRINI PER LE PRIME DUE GIORNATE
di Redazione
10/01/2013
[AUDIO] ITALIA U20, I 30 AZZURRINI PER LE PRIME DUE GIORNATE
Roma – Gianluca Guidi, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Under 20, ha convocato trenta giocatori per il raduno di preparazione al 6
Nazioni di categoria in programma dal 20 al 24 gennaio a Parma e per le prime due giornate contro Francia e Scozia.
Mercoledì 23 l’Italia U20, in vista del debutto nel Torneo, sfiderà i Campioni d’Italia del Cammi Calvisano in un’amichevole di preparazione.
CLICCA QUI PER ASCOLTARE GIANLUCA GUIDI SPIEGARE SCELTE ED OBIETTIVI
Gli Azzurrini debutteranno successivamente nel 6 Nazioni di categoria venerdì 1 febbraio alle ore 19.00, in diretta su Rai Sport 1, al “Marco
Tomaselli” di Caltanissetta.
Questi i convocati:
Nicolò ALBANO (Rugby Viadana)
Michele ANDREOTTI (Cammi Calvisano)
Giovanni BENVENUTI (Marchiol Mogliano)*
Tommaso BONI (Marchiol Mogliano)*
Filippo BUSCEMA (UR Capitolina)*
Michele CAMPAGNARO (Benetton Treviso)*
Luca CONTI (L’Aquila Rugby 1936)*
Matteo CORAZZI (Cus Perugia)*
Angelo ESPOSITO (Benetton Treviso)*
Simone PIETRO FERRARI (Crociati Rugby)
Enrico FRANCESCATO (Petrarca Padova)
Filippo GUARDUCCI (Marchiol Mogliano)*
Vittorio MARAZZI (Crociati Rugby)*
Simone MARINARO (Fiamme Oro Roma)*
Mata Maxime MBANDA’ (Rugby Grande Milano)*
Alain MORICONI (UR Capitolina)*
David Michael ODIETE (Zebre Rugby)*
Edoardo PADOVANI (Marchiol Mogliano)*
Sami PANICO (Mantovani Lazio)*
Tiziano PASQUALI (Leicester Tigers Academy)
Giacomo RIEDO (Zhermack Badia)*
Jacopo SALVETTI (Cammi Calvisano)*
Luca SCARSINI (Cammi Calvisano)*
Samuel SENO (Benetton Treviso)*
Abou SOUARE (Rugby Viadana)
Andrea TROTTA (Nuova Rugby Roma)*
Gianmarco VIAN (M-Three San Donà)*
Marcello VIOLI (Crociati Rugby)*
Alessio ZDRILICH (Cammi Calvisano)*
*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia
Roma – Gianluca Guidi, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Under 20, ha convocato trenta giocatori per il raduno di preparazione al 6
Nazioni di categoria in programma dal 20 al 24 gennaio a Parma e per le prime due giornate contro Francia e Scozia.
Mercoledì 23 l’Italia U20, in vista del debutto nel Torneo, sfiderà i Campioni d’Italia del Cammi Calvisano in un’amichevole di preparazione.
CLICCA QUI PER ASCOLTARE GIANLUCA GUIDI SPIEGARE SCELTE ED OBIETTIVI
Gli Azzurrini debutteranno successivamente nel 6 Nazioni di categoria venerdì 1 febbraio alle ore 19.00, in diretta su Rai Sport 1, al “Marco
Tomaselli” di Caltanissetta.
Questi i convocati:
Nicolò ALBANO (Rugby Viadana)
Michele ANDREOTTI (Cammi Calvisano)
Giovanni BENVENUTI (Marchiol Mogliano)*
Tommaso BONI (Marchiol Mogliano)*
Filippo BUSCEMA (UR Capitolina)*
Michele CAMPAGNARO (Benetton Treviso)*
Luca CONTI (L’Aquila Rugby 1936)*
Matteo CORAZZI (Cus Perugia)*
Angelo ESPOSITO (Benetton Treviso)*
Simone PIETRO FERRARI (Crociati Rugby)
Enrico FRANCESCATO (Petrarca Padova)
Filippo GUARDUCCI (Marchiol Mogliano)*
Vittorio MARAZZI (Crociati Rugby)*
Simone MARINARO (Fiamme Oro Roma)*
Mata Maxime MBANDA’ (Rugby Grande Milano)*
Alain MORICONI (UR Capitolina)*
David Michael ODIETE (Zebre Rugby)*
Edoardo PADOVANI (Marchiol Mogliano)*
Sami PANICO (Mantovani Lazio)*
Tiziano PASQUALI (Leicester Tigers Academy)
Giacomo RIEDO (Zhermack Badia)*
Jacopo SALVETTI (Cammi Calvisano)*
Luca SCARSINI (Cammi Calvisano)*
Samuel SENO (Benetton Treviso)*
Abou SOUARE (Rugby Viadana)
Andrea TROTTA (Nuova Rugby Roma)*
Gianmarco VIAN (M-Three San Donà)*
Marcello VIOLI (Crociati Rugby)*
Alessio ZDRILICH (Cammi Calvisano)*
*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia
Articolo Precedente
[NOTA PER LE REDAZIONI] ERRATA CORRIGE
Redazione