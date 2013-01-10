[RUGBY NOTIZIE/AUDIO] ITALIA U20, I 30 AZZURRINI PER LE PRIME DUE GIORNATE

[AUDIO] ITALIA U20, I 30 AZZURRINI PER LE PRIME DUE GIORNATE

Roma – Gianluca Guidi, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Under 20, ha convocato trenta giocatori per il raduno di preparazione al 6

Nazioni di categoria in programma dal 20 al 24 gennaio a Parma e per le prime due giornate contro Francia e Scozia.

Mercoledì 23 l’Italia U20, in vista del debutto nel Torneo, sfiderà i Campioni d’Italia del Cammi Calvisano in un’amichevole di preparazione.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE GIANLUCA GUIDI SPIEGARE SCELTE ED OBIETTIVI

Gli Azzurrini debutteranno successivamente nel 6 Nazioni di categoria venerdì 1 febbraio alle ore 19.00, in diretta su Rai Sport 1, al “Marco

Tomaselli” di Caltanissetta.

Questi i convocati:

Nicolò ALBANO (Rugby Viadana)

Michele ANDREOTTI (Cammi Calvisano)

Giovanni BENVENUTI (Marchiol Mogliano)*

Tommaso BONI (Marchiol Mogliano)*

Filippo BUSCEMA (UR Capitolina)*

Michele CAMPAGNARO (Benetton Treviso)*

Luca CONTI (L’Aquila Rugby 1936)*

Matteo CORAZZI (Cus Perugia)*

Angelo ESPOSITO (Benetton Treviso)*

Simone PIETRO FERRARI (Crociati Rugby)

Enrico FRANCESCATO (Petrarca Padova)

Filippo GUARDUCCI (Marchiol Mogliano)*

Vittorio MARAZZI (Crociati Rugby)*

Simone MARINARO (Fiamme Oro Roma)*

Mata Maxime MBANDA’ (Rugby Grande Milano)*

Alain MORICONI (UR Capitolina)*

David Michael ODIETE (Zebre Rugby)*

Edoardo PADOVANI (Marchiol Mogliano)*

Sami PANICO (Mantovani Lazio)*

Tiziano PASQUALI (Leicester Tigers Academy)

Giacomo RIEDO (Zhermack Badia)*

Jacopo SALVETTI (Cammi Calvisano)*

Luca SCARSINI (Cammi Calvisano)*

Samuel SENO (Benetton Treviso)*

Abou SOUARE (Rugby Viadana)

Andrea TROTTA (Nuova Rugby Roma)*

Gianmarco VIAN (M-Three San Donà)*

Marcello VIOLI (Crociati Rugby)*

Alessio ZDRILICH (Cammi Calvisano)*

*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia



