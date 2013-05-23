Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE/AUDIO] ITALIA U20, SCELTI I VENTISEI AZZURRINI PER IL MONDIALE 2013

[RUGBY NOTIZIE/AUDIO] ITALIA U20, SCELTI I VENTISEI AZZURRINI PER IL MONDIALE 2013

di Redazione 23/05/2013

[RUGBY NOTIZIE/AUDIO] ITALIA U20, SCELTI I VENTISEI AZZURRINI PER IL MONDIALE 2013

OGGI PARTENZA PER IL CILE, MARTEDI' PRIMA GARA CONTRO LA NAMIBIA

Milano – Dopo l’allenamento congiunto con l’Italia Emergenti svolto ieri al Peroni Stadium San Michele di Calvisano, il responsabile tecnico

dell’Italia U20 Gianluca Guidi ha ufficializzato oggi la lista dei ventisei Azzurrini che questa sera voleranno a Temuco, in Cile, per prendere

parte al Junior World Rugby Trophy 2013, rassegna iridata giovanile di seconda divisione al via il 28 maggio.

I sei atleti che hanno partecipato in questi giorni al raduno di preparazione al Mondiale “B” non selezionati resteranno a disposizione come

riserve, pronti a raggiungere il Sudamerica in caso di necessità.

L’esordio nel torneo che assegna alla Nazionale vincitrice un posto nel Junior World Championship 2014 vedrà l’Italia esordire contro la Namibia

il 28 maggio per sfidare poi il Cile padrone di casa l’1 giugno e chiudere la prima fase contro il Portogallo il 5 giugno.

I gradi di capitano per il Junior World Rugby Trophy sono stati assegnati all’estremo della Benetton Treviso Angelo Esposito che li rileva dal

flanker Jacopo Salvetti, convocato ma al rientro da un infortunio che potrebbe limitarne l’utilizzo nelle prime giornate di gara.

Clicca qui per l'audio intervista a Gianluca Guidi

“Jacopo ha ricoperto il ruolo nel migliore dei modi durante il 6 Nazioni – ha detto Gianluca Guidi –ma ha un problema ad un ginocchio che ci fa

dubitare delle possibilità di utilizzarlo dall’inizio in tutte le partite, ma rimane un uomo chiave per questo gruppo”.

“Non è stato facile, dopo la verifica di ieri contro gli Emergenti, decidere i sei da non inserire nella lista mondiale – ha proseguito il

tecnico toscano dell’Under 20 – ma voglio ringraziare tutti i giocatori per l’impegno dimostrato in questi giorni di raduno. Tutti si sono

presentati in ottima forma ed hanno quello che dovevano, lavorando al meglio”.

Domani alle otto di sera italiane (le due locali) lo sbarco in Cile, martedì 28 la prima sfida mondiale contro la Namibia: “Sappiamo di avere un

solo risultato finale a nostra disposizione, vincere il Mondialino ed essere promossi nel Championship per l’anno prossimo, ma sappiamo anche che

non sarà facile. Il Junior World Rugby Trophy un torneo veloce, con incontri ravvicinati, ed avversari che contro l’Italia daranno il meglio di

loro stessi. Namibia, Cile e Portogallo, nostre avversarie nel girone, sono Nazioni emergenti che vorranno dire la loro in questo torneo, ma noi

abbiamo un gruppo maturo, che ha voglia di lavorare e fare risultati e che, soprattutto, è consapevole delle difficoltà che questo mondiale

presenta. Non possiamo sottovalutare nessuno e non lo faremo”.

Questi i ventisei giocatori convocati con l’Italia U20 per il Junior World Rugby Trophy “Cile 2013”:

Michele ANDREOTTI (Cammi Calvisano)

Maicol AZZOLINI (Pesaro Rugby)*

Giovanni BENVENUTI (Marchiol Mogliano)*

Andrea BETTIN (Petrarca Padova)*

Rudy BIANCOTTI (Valtellina Rugby Sondalo)*

Tommaso BONI (Marchiol Mogliano)*

Filippo BUSCEMA (UR Capitolina)*

Michele CAMPAGNARO (Benetton Treviso)*

Luca CONTI (L'Aquila Rugby 1936)*

Adriano DANIELE (Pomezia-Torvaianica)*

Angelo ESPOSITO (Benetton Treviso)*

Filippo GUARDUCCI (Marchiol Mogliano)*

Stefano IOVENITTI (Paganica Rugby)

Vittorio MARAZZI (Crociati Rugby)*

Mata Maxime MBANDA' (Rugby Grande Milano)*

Sebastian NEGRI (Western Province Academy)

David Michael ODIETE (Zebre Rugby)*

Edoardo PADOVANI (Marchiol Mogliano)*

Sami PANICO (Mantovani Lazio)*

Giacomo RIEDO (Zhermack Badia)*

Jacopo SALVETTI (Cammi Calvisano)*

Luca SCARSINI (Cammi Calvisano)*

Cherif TRAORE (Rugby Viadana)*

Andrea TROTTA (Nuova Rugby Roma)*

Gianmarco VIAN (M-Three San Donà)*

Marcello VIOLI (Crociati Rugby)*

*è/è stato membro dell'Accademia FIR "Ivan Francescato" di Tirrenia

riserve a disposizione: Mattia BELLINI (Petrarca Padova)*, Gabriele DI GIULIO (Città di Frascati)*, Simone MARINARO (Fiamme Oro Roma)*, Pietro

MORESCHI (Rugby Viadana), Gianluca VAGNONI (Mantovani Lazio), Alessio ZDRILICH (Cammi Calvisano)*

non considerati per infortunio: Tiziano PASQUALI (problema oculare), Matteo CORAZZI (crociati anteriore)

Calendario Junior World Rugby Trophy “Cile 2013”

28 maggio: Italia v Namibia – Temuco, Estadio Municipal

1 giugno: Cile v Italia – Temuco, Estadio German Becker

5 giugno: Italia v Portogallo – Temuco, Estadio Municipal

9 giugno: Finali







