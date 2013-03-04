Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE/AUDIO] ITALRUGBY SUBITO AL LAVORO VERSO L'INGHILTERRA

di Redazione 04/03/2013

ITALRUGBY SUBITO AL LAVORO VERSO L’INGHILTERRA

TROIANI: “A TWICKENHAM PER IMPORRE NOSTRO RUGBY. PARISSE? C’E’ OTTIMISMO”

Roma – Subito due allenamenti sul campo per l’Italrugby che da ieri sera, al “Giulio Onesti” di Roma, prepara la sfida di domenica a

Twickenham all’Inghilterra capolista, quarta e penultima giornata dell’RBS 6 Nazioni 2013.

Tutti gli atleti convocati dal CT Brunel hanno lavorato regolarmente in mattinata, alternando il campo con le riunioni di video-analisi: “Ritroviamo

una squadra in condizioni fisiche molto buone, la quasi totalità dei ragazzi ha riposato nel fine settimana e possiamo da subito focalizzarci sulla

sfida contro gli inglesi” ha detto il Manager degli Azzurri, Luigi Troiani, incontrando la stampa all’ora di pranzo.

L’Italia dunque prepara la gara contro il XV della Rosa ma, intanto, attende l’esito dell’appello di Sergio Parisse, il cui ricorso contro la

squalifica comminatagli nei giorni precedenti la partita contro il Galles verrà dibattuto mercoledì mattina a Parigi: “Siamo ottimisti circa

quello che potrà essere l’esito rispetto a quanto emerso nel primo grado di giudizio. Confidiamo che possano esserci delle modifiche rispetto alla

prima sentenza ma, intanto, pensiamo a preparare la gara di Twickenham – ha proseguito Troiani – dove andremo a sfidare una squadra in forma, che

mira al Grande Slam. Sappiamo che sarà una sfida molto impegnativa, dovremo andare in campo senza paura, affrontando la gara in modo corretto, con la

voglia di imporre il nostro gioco anche in vista dell’ultima giornata del Torneo che ci vedrà in casa, contro l’Irlanda, davanti al nostro

pubblico”.

CLICCA QUI PER L’AUDIO-INTERVISTA A LUIGI TROIANI







