[RUGBY NOTIZIE/AUDIO] PARISSE AL RIENTRO CONTRO L'INGHILTERRA: &quot;NON VEDO L'ORA DI ANDARE IN CAMPO&quot;

Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE/AUDIO] PARISSE AL RIENTRO CONTRO L'INGHILTERRA: "NON VEDO L'ORA DI ANDARE IN CAMPO"

di Redazione 09/03/2013

Egham (Inghilterra) – “Sono stati quindici giorni molto lunghi per me, non vedo l’ora che arrivi domani per poter scendere in campo. Motivato?

Come non esserlo quando sfidi la squadra più in forma del 6 Nazioni a casa propria? Per me e per tutti i compagni è un grande stimolo sfidare

l’Inghilterra a Twickenham: punto a giocare la mia miglior partita in questo Torneo”. E’ un Sergio Parisse determinato quello che incontra la

stampa nel ritiro azzurro di Egham, sulle sponde del Tamigi, dopo aver saltato per squalifica la partita contro il Galles.

“Non parlo più di quello che è stato, ma vi ringrazio per aver rispettato il mio desiderio di non parlare di quello che è successo” ha aggiunto

il capitano azzurro rivolgendosi ai media presenti.

“E’ vero che a Twickenham, in passato, non siamo mai riusciti ad esprimerci al meglio ma non credo sia un problema di soggezione nei confronti di

un impianto storico. Credo sia più logico dire che, a casa propria, l’Inghilterra è difficile da battere per chiunque. Ecco, domani dovremo

pensare solo a noi stessi, al nostro gioco, senza farci distrarre dal contesto. Veniamo da due partite molto brutte contro Scozia e Galles, da parte

nostra c’è la voglia di riprendere la strada intrapresa con la vittoria contro la Francia. Sfidare i migliori e farlo a casa loro è l’occasione

ideale per provarci”.

“C’è sempre una possibilità di vincere – ha detto Parisse – e del resto prima della partita contro i francesi, che arrivavano da un novembre

brillante e sembravano candidati al Grande Slam, in pochi avrebbero scommesso su una nostra vittoria. Invece noi abbiamo vinto e la Francia è ultima

in classifica. Sicuramente domani non abbiamo molte chance di vincere, ma non regaleremo nulla all’avversario e, se c’è una partita che dobbiamo

giocare alla grande è quella di domani. Se non dai il massimo contro gli inglesi a casa loro, rischi davvero una brutta figura. Nessun pronostico,

vedremo alla fine: se loro giocheranno come sanno potranno vincere. Diversamente, vedremo…”

“Non è un mistero – ha proseguito Parisse – che ci sia una differenza di rendimento, per noi, tra casa e trasferta. In questi anni, se si

eccettuano le vittorie sull’Argentina, il pareggio di Cardiff nel 2006 e la singolare vittoria di Murrayfield nel 2007, fuori casa non abbiamo

raccolto molto. Credo sia un problema legato ad una inconscia mancanza di serenità quando si gioca fuori casa, solo le grandi squadre riescono ad

imporre il loro gioco anche in trasferta ed è qualcosa che dobbiamo cominciare a fare se vogliamo diventare anche noi una squadra di primo piano. Non

ci sono spiegazioni tecniche per questa differenza di rendimento, speriamo che da domani questa tendenza si modifichi”.

“Statistiche alla mano – ha detto il numero otto dell’Italia – siamo migliorati in ogni area del gioco rispetto al passato. E’ confortante,

ma non fa vincere le partite. In settimana abbiamo lavorato sia sulle cose che non hanno funzionato contro Galles e Scozia, sia sulle cose che abbiamo

fatto bene: dobbiamo migliorare dove siamo deficitari e mantenere qualità nei nostri punti forti. Soprattutto, sarà capitale migliorare nella

gestione del gioco e nel gioco al piede”

“Credo – ha concluso Parisse – che i tanti cambi apportati da Brunel siano una buona mossa, soprattutto credo sia logico fare turn-over in vista

della partita contro l’Irlanda e per vedere dal primo minuto giovani come Furno e De Marchi in un contesto difficile come quello di Twickenham.

Sicuramente per loro è una grande opportunità, sono sicuro che daranno il massimo”.

Queste le formazioni domani in campo a Twickenham:

Twickenham, Twickenham Stadium – domenica 10 marzo, ore 15.00 locali (16 in Italia)

RBS 6 Nazioni, IV giornata – diretta Sky Sport 2, differita La7 ore 18.00

Inghilterra v Italia

Inghilterra: Goode; Ashton, Tuilagi M., Barritt, Brown; Flood, Care; Wood, Robshaw (cap), Haskell; Parling, Launchbury; Cole, Youngs T., Vunipola M.

a disposizione: Hartley, Wilson, Marler, Lawes, Croft, Youngs B., Burns, Twelvetrees

all. Lancaster

Italia: Masi; Venditti, Canale G., Garcia, McLean; Orquera, Gori; Parisse (cap), Barbieri R., Zanni; Furno, Geldenhuys; Castrogiovanni, Ghiraldini L.,

De Marchi Al.

a disposizione: Giazzon, Lo Cicero, Cittadini, Pavanello A., Minto, Favaro, Botes, Benvenuti T.

all. Brunel

arb. Clancy (Irlanda)

g.d.l. Owens (Galles), Raynal (Francia)

