[RUGBY NOTIZIE/AUDIO] PARISSE: &quot;CONTRO I WALLABIES UNA CHANCE PER RIPRENDERE IL NOSTRO CAMMINO&quot;

[RUGBY NOTIZIE/AUDIO] PARISSE: "CONTRO I WALLABIES UNA CHANCE PER RIPRENDERE IL NOSTRO CAMMINO"

di Redazione 08/11/2013

ITALIA v AUSTRALIA, VIA AI CARIPARMA TEST MATCH (SKY SPORT 3 – SABATO H. 15)

PARISSE: “CONTRO I WALLABIES UNA CHANCE PER RIPRENDERE IL NOSTRO CAMMINO”



Torino – Sono di capitan Sergio Parisse, come ogni vigilia di partita, le ultime parole ad uscire dal gruppo azzurro dell’Italrugby a ventiquattro

ore dal Cariparma Test Match che domani (ore 15, diretta Sky Sport 3) inaugura all’Olimpico di Torino, contro l’Australia, la finestra

internazionale di novembre.



Il numero 8 dell’Italia, che domani taglia il traguardo delle novantanove presenze internazionali – “sono felice di aggiungere una nuova

presenza, ma non penso a battere record” – ha incontrato la stampa nella tradizionale conferenza pre-gara.



“Sicuramente ci ricordiamo del 19-22 dell’anno scorso a Firenze ma domani è un’altra partita” ha esordito Parisse nell’incontro avvenuto

dopo il Captain’s Run mattutino nell’impianto torinese. “L’Australia ha perso con l’Inghilterra sabato scorso e sa che domani troverà

un’Italia difficile e solida, che cercherà di metterli sotto pressione. Sanno, come noi, che ci aspetta una gara difficile. Noi abbiamo preparato

questa partita pensando a domani, non a quello che è successo l’anno scorso a Firenze”.



Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Sergio Parisse



“Ci siamo parlati tra noi giocatori – ha detto Parisse riferendosi alle tre sconfitte subite dall’Italia nel tour di giugno in Sudafrica - e

sappiamo che in estate non siamo stati all’altezza. Di questo siamo responsabili noi giocatori e non si possono trovare alibi. Quando si gioca in

Nazionale contro avversarti come Sudafrica, Samoa e Scozia non si può avere una mancanza di concentrazione. Siamo sempre giudicati per l’ultima

partita ed è giusto che oggi si parli delle nostre performance di giugno che sono state negative: nelle prossime settimane abbiamo una grande chance

per rifarci con questi test match autunnali e per preparare i grandi appuntamenti che ci aspettano nei mesi e anni a venire, specialmente in chiave

Mondiali 2015”.



“Abbiamo visto la gara che l’Australia ha giocato con l’Inghilterra sabato scorso ed altre del Rugby Championship – ha aggiunto Parisse

parlando della preparazione alla gara di domani – ed è inutile parlare delle loro individualità. Sappiamo come giocano i Wallabies: non dovremo

regalare contrattacchi ai loro trequarti ed il nostro primo obiettivo sarà essere effettivi in difesa, rallentare il pallone. Se ci riusciremo,

specialmente nelle prime due fasi, avremo fatto una parte importante del lavoro. Genia e Cooper sono due grandi giocatori, ma hanno i loro punti

deboli. Cooper, in particolare, può andare in grossa difficoltà se messo sotto pressione”.



“McKenzie – ha detto Parisse parlando del CT dell’Australia – è un ottimo tecnico, intelligente, attendo alla cura dei dettagli: mi ha

allenato a Parigi dove, purtroppo, è rimasto meno di quanto mi sarebbe piaciuto”.



Infine, il capitano Azzurro ha voluto ringraziare ancora una volta la città di Torino che sin dal primo allenamento si è stretta intorno agli

Azzurri in vista della gara di domani: “Abbiamo avuto una splendida accoglienza e giocare qui all’Olimpico di fronte a questo grande pubblico

domani sarà fantastico. Uno stimolo in più importantissimo”.



Queste le formazioni domani in campo a Torino:



Torino, Stadio Olimpico – sabato 9 novembre 2013, ore 15.00



Cariparma Test Match – diretta Sky Sport 3



Italia v Australia



Italia: McLean; Benvenuti T., Morisi, Sgarbi, Sarto L.; Di Bernardo, Gori; Parisse (cap), Barbieri R., Zanni; Bortolami, Pavanello A.; Castrogiovanni,

Giazzon, Rizzo



a disposizione: Ghiraldini, Aguero, Cittadini, Geldenhuys, Furno, Botes, Allan, Iannone



all. Brunel



Australia: Folau; Ashley-Cooper, Kuridrani, Toomua, Cummins; Cooper, Genia; Mowen (cap), Hooper, Simmons; Horwill, Timani; Alexander, Moore, Slipper



a disposizione: Faingaa S., Robinson, Kepu S., Dennis, Gill, White, Leali’Ifano, Tomane



all. McKenzie



arb. Jackson (Nuova Zelanda)



g.d.l. Poite (Francia), Lacey (Irlanda)

TMO: Hughes (Inghilterra)







