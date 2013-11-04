[RUGBY NOTIZIE/AUDIO] TROIANI: &quot;A TORINO ACCOGLIENZA CALDISSIMA, FONDAMENTALE IL SOSTEGNO DELLA GENTE&quot;

[RUGBY NOTIZIE/AUDIO] TROIANI: "A TORINO ACCOGLIENZA CALDISSIMA, FONDAMENTALE IL SOSTEGNO DELLA GENTE"
di Redazione
04/11/2013
NAZIONALE U20, 30 AZZURRINI A PARMA DALL’11 NOVEMBRE
Roma – Alessandro Troncon, responsabile tecnico della Nazionale Italiana U20, ha convocato trenta giocatori per il raduno di preparazione
all’attività internazionale che si svolgerà a Parma da lunedì 11 a a giovedì 14 novembre:
Yannick AGBASSE (Asolo Rugby)*
Derrick APPIAH (Marchiol Mogliano)*
Matteo ARCHETTI (Rugby Rovato)*
Maicol AZZOLINI (Pesaro Rugby)*
Simone BALOCCHI (Rugby Colorno)
Mattia BELLINI (Petrarca Padova)
Lorenzo Maria BRUNO (Lazio Rugby 1927)
Filippo BUSCEMA (UR Capitolina)*
Lorenzo CASALINI (Petrarca Padova)
Luigi Maria CONDEMI (Lazio Rugby 1927)
Matteo CORAZZI (Marchiol Mogliano)*
Matteo CORNELLI (Lyons Piacenza)*
Giacomo DE SANTIS (UR Capitolina)*
Gabriele DI GIULIO (Città di Frascati)*
Simone Pietro FERRARI (Marchiol Mogliano)
Matteo GASPARINI (Fiamme Oro Roma)
Marco LAZZARONI (Marchiol Mogliano)
Filippo LOMBARDO (Primavera Rugby)*
Riccardo MICHIELETTO (Petrarca Padova)
Sebastian NEGRI (Western Province)
Simone PARISOTTO (Valsugana Rugby)*
Paolo RAGAZZI (Petrarca Padova)
Federico RUZZA (Cus Padova)*
Filippo SCALVI (Rugby Reggio)
Samuel SENO (M-Three San Donà)*
Marco SILVA (Rugby Colorno)*
Cherif TRAORE (Estra I Cavalieri Prato)*
Andrea TROTTA (Marchiol Mogliano)*
Francesco VENTO (Rugby Union Messina)*
Davide ZANETTI (Cammi Calvisano)*
*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”
Redazione