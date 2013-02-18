[RUGBY NOTIZIE/AUDIO] TROIANI: &quot;TUTTA LA NOSTRA CONCENTRAZIONE E' RIVOLTA AL GALLES&quot;

Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE/AUDIO] TROIANI: "TUTTA LA NOSTRA CONCENTRAZIONE E' RIVOLTA AL GALLES"

di Redazione 18/02/2013

TROIANI: “TUTTA LA NOSTRA CONCENTRAZIONE E’ RIVOLTA AL GALLES”

Roma – Primo giorno di allenamento per l’Italrugby, da ieri sera in raduno al “Giulio Onesti” di Roma in preparazione alla terza giornata

dell’RBS 6 Nazioni che sabato all’Olimpico metterà gli Azzurri di Jacques Brunel di fronte al Galles, campione in carica e reduce dalla vittoria

esterna di Parigi.

Dei trentuno atleti presenti al raduno, ventiquattro hanno lavorato sul campo iniziando a preparare il piano di gioco per l’appuntamento di sabato

pomeriggio, mentre gli atleti impegnati in RaboDirect PRO12 nel fine settimana hanno lavorato separatamente in mattinata per poi riunirsi al gruppo

per la seduta pomeridiana.

CLICCA QUI PER L'AUDIO COMPLETO DELL'INTERVISTA A LUIGI TROIANI

All’ora di pranzo, come ogni lunedì, è stato il Manager azzurro Luigi Troiani ad incontrare la stampa presente in raduno, inevitabilmente

concentrata sull’espulsione del capitano dell’Italia Sergio Parisse sabato sera nell’incontro di Top14 tra Stade Francais e Bordeaux: “Abbiamo

visto le immagini, parlato con il giocatore sappiamo cosa ha riportato l’arbitro nel suo referto: il club di Parisse ha fatto richiesta per

anticipare a mercoledì 20 febbraio la data dell’udienza. Allo stato attuale possiamo solo attendere l’evolversi degli eventi, sino a nuove

comunicazioni non possiamo che considerare il giocatore non disponibile per la gara di sabato. Detto questo, non possiamo preparare una gara difficile

come quella che ci aspetta sabato contro il Galles pensando alla situazione di un singolo, anche se sicuramente l’assenza di Parisse sarebbe molto

pesante. Penso che, in primis, sia nostro compito rimanere concentrati e lavorare in settimana per scendere in campo sabato con l’obiettivo di

battere il Galles”.

“Ritroviamo un atleta di esperienza e carisma come Mauro Bergamasco, la cui presenza è certamente importante per il gruppo – ha detto il

dirigente aquilano dell’Italrugby – e sono sicuro che sabato all’Olimpico ritroveremo lo spirito battagliero mostrato contro la Francia”.

“Contro la Scozia – ha concluso Troiani – non sono mancati gli spunti positivi ma forse è mancata un poco di aggressività. Il Galles è una

squadra solida, dovremo usare tutte le nostre armi per poter portare a casa il risultato perché loro vorranno confermarsi dopo aver espugnato Parigi

ma sono sicuro che faremo una grande partita”.





