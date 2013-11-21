[RUGBY NOTIZIE/ERRATA CORRIGE] ARGENTINA, SCELTA LA FORMAZIONE DEI PUMAS PER LA SFIDA DELL'OLIMPICO
di Redazione
21/11/2013
15 Joaquin TUCULET (Bordeaux, 6 caps)
14 Lucas AMOROSINO (Oyonnax, 28 caps)
13 Horacio AGULLA (Bath, 50 caps)
12 Gabriel ASCARATE (Glasgow Warriors, 9 caps)
11 Juan IMHOFF (Racing-Metro Paris, 19 caps)
10 Nicolas SANCHEZ (Bordeaux, 16 caps)
9 Martin LANDAJO (C.A.S.I., 26 caps)
8 Benjamin MACOME (Universitario Tucuman, 16 caps)
7 Julio FARIAS-CABELLO (Universitario Tucuman, 29 caps)
6 Juan Manuel LEGUIZAMON (Lyon, 54 caps) - capitano
5 Mariano GALARZA (Worcester, 17 caps)
4 Manuel CARIZZA (Western Province, 40 caps)
3 Maximiliano BUSTOS (Montpellier, 6 caps)
2 Eusebio GUINAZU (Bath, 35 caps)
1 Marco AYERZA (Leicester Tigers, 47 caps)
a disposizione
16 Santiago IGLESIAS-VALDEZ (Universitario Tucuman, 4 caps)
17 Nahuel LOBO (Libre, 9 caps)
18 Matias DIAZ (Otago Highlanders, 6 caps)
19 Tomas LAVANINI (Hindu Club, 4 caps)
20 Pablo MATERA (Leicester Tigers, 10 caps)
21 Tomas CUBELLI (Belgrano Athletic, 20 caps)
22 Javier ROJAS (Universitario Tucuman, 3 caps)
23 Santiago CORDERO (Regatas de Bella Vista, 2 caps)
