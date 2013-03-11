Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

[RUGBY NOTIZIE/ERRATA CORRIGE] BOLLETTINO MEDICO SQUADRA NAZIONALE - MARTIN CASTROGIOVANNI/ROBERT BARBIERI

Redazione Avatar

di Redazione

11/03/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
BOLLETTINO MEDICO SQUADRA NAZIONALE – 11 MARZO 2013
Roma – I giocatori della Nazionale Italiana Rugby Martin Castrogiovanni e Robert Barbieri verranno sottoposti ad accertamenti clinici questo
pomeriggio presso la casa di cura “Villa Stuart” di Roma a seguito dei traumi riportati nel corso della quarta giornata dell’RBS 6 Nazioni
disputata ieri a Twickenham contro l’Inghilterra.
Martin Castrogiovanni effettuerà un’ecografia per valutare l’entità del trauma contusivo alla coscia sinistra.
Robert Barbieri effettuerà un’ecografia al fianco sinistro per escludere interessamento degli organi addominali a seguito di un trauma contusivo al
fianco sinistro e, successivamente, sarà sottoposto a risonanza magnetica per indagare l’entità dell’infortunio alla cresta iliaca.
Seguiranno aggiornamenti.


Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

[RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA, PALINSESTO RAI SPORT - APRILE/MAGGIO 2013

Articolo Successivo

[RUGBY NOTIZIE/ERRATA CORRIGE] BOLLETTINO MEDICO SQUADRA NAZIONALE - MARTIN CASTROGIOVANNI/ROBERT BARBIERI

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019